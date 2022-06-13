https://ria.ru/20220613/evropa-1794997439.html

Боррель заявил о необходимости диалога с Москвой

Боррель заявил о необходимости диалога с Москвой - РИА Новости, 13.06.2022

Боррель заявил о необходимости диалога с Москвой

Европе придется сосуществовать с Россией после завершения конфликта на Украине, поэтому нужно приложить все усилия для поддержания диалога с Москвой, заявил в... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T10:36

2022-06-13T10:36

2022-06-13T18:11

в мире

карл нехаммер

маки салл

москва

россия

австрия

африканский союз

оон

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Европе придется сосуществовать с Россией после завершения конфликта на Украине, поэтому нужно приложить все усилия для поддержания диалога с Москвой, заявил в интервью для Le Journal du Dimanche глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Россия продолжит свое существование, и важно четко определить, как мы намерены с ней жить. Это будет очень трудно, но мы должны взаимодействовать с русскими на этом континенте. <…> Необходимо продолжать говорить с Россией", — сказал он.Боррель обратил внимание на то, что каналы связи остаются открытыми — в апреле в Москву приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер, а в начале июня — председатель Африканского союза Маки Салл.Кроме того, по словам главы евродипломатии, в России находятся два представителя генерального секретаря ООН, которые пытаются разрешить вопрос с экспортом украинского зерна.В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о том, что постоянно поддерживает контакт с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что "нельзя унижать Россию", чтобы после окончания боевых действий можно было найти выход с помощью дипломатии. Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Москва и Киев скоро сядут за стол переговоров. По его словам, мир на Украине возможен, но вопрос в том, какую цену за него готовы заплатить. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, в свою очередь, призвал не забывать о России и после урегулирования конфликта найти для нее место, если Запад не хочет, чтобы она стала форпостом Китая в Европе.

https://ria.ru/20220613/makron-1794971027.html

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россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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