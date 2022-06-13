10:36 13.06.2022 (обновлено: 18:11 13.06.2022)
Боррель заявил о необходимости диалога с Москвой
Глава европейской дипломатии Боррель заявил, что необходимо продолжать диалог с Россией
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Европе придется сосуществовать с Россией после завершения конфликта на Украине, поэтому нужно приложить все усилия для поддержания диалога с Москвой, заявил в интервью для Le Journal du Dimanche глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Россия продолжит свое существование, и важно четко определить, как мы намерены с ней жить. Это будет очень трудно, но мы должны взаимодействовать с русскими на этом континенте. <…> Необходимо продолжать говорить с Россией", — сказал он.
Боррель обратил внимание на то, что каналы связи остаются открытыми — в апреле в Москву приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер, а в начале июня — председатель Африканского союза Маки Салл.
Кроме того, по словам главы евродипломатии, в России находятся два представителя генерального секретаря ООН, которые пытаются разрешить вопрос с экспортом украинского зерна.
В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о том, что постоянно поддерживает контакт с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что "нельзя унижать Россию", чтобы после окончания боевых действий можно было найти выход с помощью дипломатии. Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Москва и Киев скоро сядут за стол переговоров. По его словам, мир на Украине возможен, но вопрос в том, какую цену за него готовы заплатить. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, в свою очередь, призвал не забывать о России и после урегулирования конфликта найти для нее место, если Запад не хочет, чтобы она стала форпостом Китая в Европе.