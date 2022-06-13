https://ria.ru/20220613/evropa-1794905919.html

Европа думает, как отказать Украине, не став при этом "агентом Кремля"

Европа думает, как отказать Украине, не став при этом "агентом Кремля" - РИА Новости, 13.06.2022

Европа думает, как отказать Украине, не став при этом "агентом Кремля"

На этой неделе Украину ожидают бурные празднования. Нет, не по поводу побед на фронте (с этим у Киева как раз более чем серьезные проблемы). Ориентировочно в... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T08:00

2022-06-13T08:00

2022-06-13T08:05

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На этой неделе Украину ожидают бурные празднования. Нет, не по поводу побед на фронте (с этим у Киева как раз более чем серьезные проблемы). Ориентировочно в конце недели Еврокомиссия намерена обсудить вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. И по предварительным данным, вопрос будет одобрен.А подобные жесты Европы на Украине всегда отмечаются громко и торжественно. Как это было на минувшей неделе, когда Европарламент подавляющим большинством голосов (438 депутатов против 65 при 94 воздержавшихся) принял резолюцию, содержащую призыв предоставить украинцам вожделенный статус. На Украине из этого сделали новость вселенского масштаба и активно обсуждают дальнейшие перспективы евроинтеграции. Глава киевского режима Владимир Зеленский заранее анонсировал "исторический шаг Евросоюза", который "докажет, что слова о принадлежности народа Украины к европейской семье — это не просто слова и не пустые слова".Нет никаких сомнений в том, что за позитивным решением Еврокомиссии последует немало победных реляций такого же рода, сопровождающихся яркими перформансами экзотических глашатаев Киева. Правда, само "историческое решение" должно последовать дальше — на саммите лидеров ЕС, который состоится в Брюсселе 23-24 июня. И вот тут у Украины есть серьезные опасения. Для удовлетворения ее заявки необходимо единогласное решение руководителей всех государств. А судя по различным источникам, единства между ними по данному вопросу как раз и нет. The Washington Post пишет, что "лидеры ЕС счастливы позировать с Зеленским, но колеблются по поводу украинского членства".Нет, на словах-то все европейские политики в глаза украинским коллегам говорят одно и то же: "Место Украины — среди европейской семьи". Что бы это ни значило. Но одно дело выражать формальную солидарность в "борьбе против российской агрессии", и совсем другое — объяснять своим избирателям необходимость приближения самой нищей страны континента к Евросоюзу. Для некоторых лидеров ЕС в этом кроется проблема.Судя по информации агентства Bloomberg, как минимум два государства выступают против скоропалительного решения даже о формальном кандидатском статусе Украины — Дания и Нидерланды (по данным украинских СМИ, к ним примыкает еще и Швеция). Датчане в последнее время неожиданно для многих стали абсолютным лидерами Европы по антимигрантским настроениям. Соответственно, любое движение ЕС в сторону смягчения правил передвижения мигрантов Копенгаген воспринимает в штыки.В принципе, на протяжении последних лет это было главным препятствием на пути Украины к какому-либо формальному статусу внутри Евросоюза. Перспектива появления миллионов нищих мигрантов на рынке труда не радовала многих. Однако после того, как европейские страны вынуждены были открыть границы для украинских беженцев, эта проблема несколько отошла на задний план — миллионы украинцев все равно же оказались в Европе. Причем в ряде стран для них сделали исключения в жестких правилах получения разрешений на работу. Что уже вызвало протесты среди мигрантов из других стран и обвинения в расизме.Дания и здесь отличилась, подчеркнув, что ограничивает срок пребывания украинских беженцев у себя в стране двумя годами. После чего гостей попросят вернуться к себе домой. А уж то, что Копенгаген настроен серьезно в этом вопросе, подтвердили жесткие решения датского правительства относительно высылки сирийских беженцев, которых там в свое время тоже принимали с распростертыми объятиями.Ситуация же с позицией Нидерландов еще сложнее. На общеевропейскую дискуссию о судьбе украинской евроинтеграции там наслаивается еще и внутренняя повестка, связанная с голландским референдумом 2016 года по Соглашению об ассоциации Украина — ЕС. Напомним, тогда большинство голландских избирателей отвергло идею подписания этого документа, чем повергло европейские и тем более украинские элиты в состояние шока. Судя по недавнему интервью тогдашнего президента Украины Петра Порошенко голландским СМИ, он до сих пор содрогается при упоминании того референдума.На первый взгляд кажется, что это не должно служить препятствием для Гааги. В конце концов, Нидерланды же подписали в итоге соглашение, наплевав на результаты всеобщего голосования. С тех пор прошло шесть лет, события последних месяцев должны были повлиять и на настроения тамошних бюргеров. Но для Украины есть одна серьезная проблема: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Дело в том, что он был премьером и тогда, шесть лет назад. И для того, чтобы объяснить своей публике, почему все-таки подпишет скандальный документ, он клятвенно пообещал ей: "Украина никогда не будет в Евросоюзе".Если бы за это время в Нидерландах хотя бы сменилась власть, возможно, другому руководителю было бы легче сейчас голосовать за кандидатский статус Украины, но для Рютте и его партии это пока выглядит непреодолимым препятствием. И что делать в этой ситуации, голландские политики не знают. Поэтому в апреле парламент этой страны не поддержал проект резолюции о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС — "за" проголосовали лишь 52 из 150 депутатов.Голландские СМИ (да и многие другие в Старой Европе) пытаются успокоить публику, доказывая, что статус "кандидат в ЕС" — это пустая формальность, вовсе не означающая, что страну примут в конечном итоге в союз. В пример всем приводят Турцию, пребывающую в этом статусе почти четверть века и только отдаляющуюся от Евросоюза. Но, к примеру, редакционная колонка газеты Trouw считает, что для голландской публики это очень болезненный вопрос, учитывая обещания правительства, данные в ходе "украинского" референдума.Отсюда, по мнению Trouw, и резкие перемены тона голландских политиков во время недавнего визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы (кстати, именно он отвечал в Киеве за кампанию 2016 года в Нидерландах, в итоге с треском проваленную). Пока он говорил о "российской агрессии", его "погрузили в ванну симпатии и сочувствия". Но стоило заговорить о перспективах его страны в ЕС, "он внезапно оказался в ванне формальностей", встретив более чем холодную реакцию.Для того чтобы исправить ситуацию, в Европу был в срочном порядке откомандирован украинский тяжеловес (не только в политическом смысле этого слова) — спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Он прямо признался, что едет переубеждать "евроскептичные" страны — как будто вступлению Украины в ЕС может препятствовать только евроскептик. Видимо, в Киеве уверены, что еврофил не может быть "украиноскептиком". Неудивительно, что свой вояж он сосредоточил именно на Гааге, где пытается убедить тамошних политиков, что "Нидерланды только выиграют от предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС".Но похоже, что-то не срабатывает. Судя по информации Bloomberg, Нидерланды, как и ряд других стран Старой Европы, лихорадочно пытаются придумать формулы, при которых можно было бы не обидеть Украину (мол, "это пошлет неправильный сигнал на фоне российской агрессии") и в то же время не предоставлять ей даже абсолютно формальный статус кандидата в ЕС."Украиноскептики" нашли повод для обоснования блокирующей позиции. Они указывают на несправедливость в отношении других претендентов на вступление в ЕС, которые давно уже начали путь в этом направлении. Упомянутое решение Европарламента болезненно воспринято в ряде этих стран. В Тбилиси даже заговорили о том, что предоставление только Украине такого статуса приведет к гражданским столкновениям и перевороту в Грузии. Вот за разговоры о несправедливости и зацепились в Европе.Газета Kronen Zeitung сообщает, что австрийский канцлер Карл Нехаммер совершает сейчас поездки с целью убедить коллег поддержать особую формулу, которая привязала бы путь Украины в ЕС к странам Западных Балкан и Молдавии. Причем он подчеркнул, что эта идея принадлежит даже не ему, а президенту Франции Эммануэлю Макрону. Еще раньше Нехаммер озвучил прожект, согласно которому специально для Украины и Молдавии должно быть создано некое "европейское подготовительное пространство" — эдакая подготовительная группа для будущих первоклассников.По данным украинских СМИ, сейчас в Еврокомиссии разработаны два альтернативных проекта решения по данному вопросу — положительный и "с условиями", что на Украине заранее трактуют как отрицательный вариант. В случае принятия "плана Б" Украина получит что-то вроде "отложенного статуса кандидата", после чего, по мнению "Европейской правды", "Евросоюз попытается убедить, что план Б — не "зрада", а "перемога"".Этого сценария очень боятся в Киеве, где альтернативные сценарии украинской евроинтеграции объяснили "происками Кремля". Зеленский громогласно отреагировал на данные планы: "Я абсолютно уверен, что это давление и влияние российских чиновников, бюрократов и лоббистов". А тех, кто будет предлагать любую альтернативу, Киев заранее обвинил в "сознательном или бессознательном продвижении интересов России".Так что европейские лидеры оказались перед сложным для себя выбором. Отказ от предоставления Украине статуса кандидата в ЕС будет преподноситься Киевом и его восточноевропейскими союзниками как "предательство" и "заигрывание с Россией". Согласие же вызовет серьезные проблемы внутри стран Старой Европы. Избирателям придется объяснять, почему Украине предоставляется такой статус, но на самом деле никто в ЕС ее брать не собирается.

https://ria.ru/20220611/evrosoyuz-1794743412.html

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794843781.html

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794878515.html

https://ria.ru/20220612/sholts-1794825900.html

https://ria.ru/20220605/bezhentsy-1793154412.html

https://ria.ru/20220610/es-1794541152.html

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