https://ria.ru/20220613/es-1795060231.html
В ЕС не появятся долговые риски в ближайшие годы
В ЕС не появятся долговые риски в ближайшие годы - РИА Новости, 13.06.2022
В ЕС не появятся долговые риски в ближайшие годы
Долговых рисков в Евросоюзе в ближайшие годы не ожидается, сказал еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T18:00
2022-06-13T18:00
2022-06-13T18:00
в мире
евросоюз
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Долговых рисков в Евросоюзе в ближайшие годы не ожидается, сказал еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан."Не будет долговых рисков в ближайшие несколько лет", - отметил он на конференции.
https://ria.ru/20220612/sanktsii-1794864368.html
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в мире, евросоюз, экономика
В ЕС не появятся долговые риски в ближайшие годы
Еврокомиссар по бюджету заверил, что в ЕС не появятся долговые риски в ближайшие годы