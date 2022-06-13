https://ria.ru/20220613/es-1795060231.html

В ЕС не появятся долговые риски в ближайшие годы

В ЕС не появятся долговые риски в ближайшие годы - РИА Новости, 13.06.2022

В ЕС не появятся долговые риски в ближайшие годы

Долговых рисков в Евросоюзе в ближайшие годы не ожидается, сказал еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T18:00

2022-06-13T18:00

2022-06-13T18:00

в мире

евросоюз

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Долговых рисков в Евросоюзе в ближайшие годы не ожидается, сказал еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан."Не будет долговых рисков в ближайшие несколько лет", - отметил он на конференции.

https://ria.ru/20220612/sanktsii-1794864368.html

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в мире, евросоюз, экономика