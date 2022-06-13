https://ria.ru/20220613/eka-1795051771.html

ЕКА заявило, что вернулось к переговорам с Роскосмосом по миссии ExoMars

ЕКА заявило, что вернулось к переговорам с Роскосмосом по миссии ExoMars - РИА Новости, 13.06.2022

ЕКА заявило, что вернулось к переговорам с Роскосмосом по миссии ExoMars

Европейское космическое агентство (ЕКА) и российская госкорпорация "Роскосмос" вернулись к обсуждению миссии ExoMars, новая информация может появиться после 15... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T16:53

2022-06-13T16:53

2022-06-13T17:05

космос - риа наука

владимир путин

украина

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донбасс

роскосмос

европейское космическое агентство

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ПАРИЖ, 13 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Европейское космическое агентство (ЕКА) и российская госкорпорация "Роскосмос" вернулись к обсуждению миссии ExoMars, новая информация может появиться после 15 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства."У нас (с "Роскосмосом" - ред.) состоялись обсуждения относительно миссии ExoMars. Новая информация может появиться после заседания Совета Европейского космического агентства в среду, 15 июня", - сообщил представитель пресс-службы ЕКА.Ранее правящий совет агентства счел невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars из-за событий на Украине. Европейское космическое агентство заявило, что будет полностью выполнять санкционные меры против России.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220610/mks-1794694873.html

https://ria.ru/20220609/rabota-1794134306.html

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космос - риа наука, владимир путин, украина, россия, донбасс, роскосмос, европейское космическое агентство