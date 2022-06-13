ЕК может возобновить разбирательство против Британии из-за договора Brexit
Шефчович: ЕК может возобновить разбирательство против Британии из-за договора Brexit
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) рассмотрит возможность возобновления процедуры разбирательства в отношении правительства Великобритании из-за договора о Brexit, говорится в заявлении вице-президента ЕК Мароша Шефчовича.
Еврокомиссия с большим беспокойством смотрит на представленный в стране законопроект, нарушающий основные элементы протокола по Северной Ирландии, который был частью договора о Brexit, отметил он.
"В качестве первого шага комиссия (ЕК - ред.) рассмотрит продолжение процедуры нарушения, начатой против правительства Великобритании в марте 2021 года", - заявил Шефчович.
ЕК приостановила это разбирательство в сентябре 2021 года "в духе конструктивного сотрудничества, чтобы создать пространство для поиска совместных решений" по североирландскому протоколу.
"Односторонние действия Великобритании прямо противоречат этому духу", - заключил Шефчович.
Британское правительство представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий положения так называемого североирландского протокола, сообщает телеканал Sky News. Протокол был создан в рамках соглашения о Brexit, которое было ратифицировано ЕС и страной и вступило в силу.
Великобритания и Евросоюз завершили переходный период в отношениях в рамках Brexit 1 января 2021 года, тогда же начало действовать соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. В соответствии с условиями сделки Соединенное королевство покинуло единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны договорились продолжать свободную торговлю без пошлин и квот.
Северная Ирландия также покинула Евросоюз в составе королевства, но осталась членом таможенного союза ЕС. Североирландский протокол гарантировал, что граница на острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от таможенных проверок. Однако торговля между Великобританией и Северной Ирландией должна подвергаться специальным проверкам, чтобы предотвратить попадание неконтролируемых товаров из Северной Ирландии в Ирландию, то есть на единый рынок ЕС.
С помощью подготовленного законопроекта Лондон планирует создать "зеленый канал" для товаров, перемещаемых из Британии в Северную Ирландию, а также изменить налоговые правила и лишить Европейский суд роли единственного арбитра в спорах.