https://ria.ru/20220613/ek-1795087619.html

ЕК может возобновить разбирательство против Британии из-за договора Brexit

ЕК может возобновить разбирательство против Британии из-за договора Brexit - РИА Новости, 13.06.2022

ЕК может возобновить разбирательство против Британии из-за договора Brexit

Еврокомиссия (ЕК) рассмотрит возможность возобновления процедуры разбирательства в отношении правительства Великобритании из-за договора о Brexit, говорится в... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T22:00

2022-06-13T22:00

2022-06-13T22:00

великобритания

северная ирландия

ирландия

еврокомиссия

евросоюз

европейский суд

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) рассмотрит возможность возобновления процедуры разбирательства в отношении правительства Великобритании из-за договора о Brexit, говорится в заявлении вице-президента ЕК Мароша Шефчовича.Еврокомиссия с большим беспокойством смотрит на представленный в стране законопроект, нарушающий основные элементы протокола по Северной Ирландии, который был частью договора о Brexit, отметил он."В качестве первого шага комиссия (ЕК - ред.) рассмотрит продолжение процедуры нарушения, начатой ​​против правительства Великобритании в марте 2021 года", - заявил Шефчович.ЕК приостановила это разбирательство в сентябре 2021 года "в духе конструктивного сотрудничества, чтобы создать пространство для поиска совместных решений" по североирландскому протоколу."Односторонние действия Великобритании прямо противоречат этому духу", - заключил Шефчович.Британское правительство представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий положения так называемого североирландского протокола, сообщает телеканал Sky News. Протокол был создан в рамках соглашения о Brexit, которое было ратифицировано ЕС и страной и вступило в силу.Великобритания и Евросоюз завершили переходный период в отношениях в рамках Brexit 1 января 2021 года, тогда же начало действовать соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. В соответствии с условиями сделки Соединенное королевство покинуло единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны договорились продолжать свободную торговлю без пошлин и квот.Северная Ирландия также покинула Евросоюз в составе королевства, но осталась членом таможенного союза ЕС. Североирландский протокол гарантировал, что граница на острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от таможенных проверок. Однако торговля между Великобританией и Северной Ирландией должна подвергаться специальным проверкам, чтобы предотвратить попадание неконтролируемых товаров из Северной Ирландии в Ирландию, то есть на единый рынок ЕС.С помощью подготовленного законопроекта Лондон планирует создать "зеленый канал" для товаров, перемещаемых из Британии в Северную Ирландию, а также изменить налоговые правила и лишить Европейский суд роли единственного арбитра в спорах.

https://ria.ru/20220609/britaniya-1794427019.html

https://ria.ru/20220604/uregulirovanie-1793066196.html

великобритания

северная ирландия

ирландия

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великобритания, северная ирландия, ирландия, еврокомиссия, евросоюз, европейский суд