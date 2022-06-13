Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области мать и двое детей погибли в ДТП - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220613/dtp-1795041849.html
В Нижегородской области мать и двое детей погибли в ДТП
В Нижегородской области мать и двое детей погибли в ДТП - РИА Новости, 13.06.2022
В Нижегородской области мать и двое детей погибли в ДТП
Мать и двое её несовершеннолетних детей погибли при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T15:48
2022-06-13T16:15
происшествия
шахунья
уренский район
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795043739_0:126:1600:1026_1920x0_80_0_0_3cfa9e6c692c7afe8b6eafd2d3d9bbf6.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Мать и двое её несовершеннолетних детей погибли при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.ДТП произошло в понедельник в 12.55 в Уренском районе на 186-м километре автодороги "Нижний Новгород — Шахунья — Киров"."По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и Hyundai Santa Fe. В результате ДТП водитель (мать) Hyundai Solaris и 2 несовершеннолетних детей (2012 и 2019 годов рождения) погибли. Водитель и 2 пассажиров Hyundai Santa Fe доставлены в больницу", - говорится в сообщении.Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
шахунья
уренский район
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795043739_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_3b4afc540b6ddfa6c0271ab1d7841c57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шахунья, уренский район, нижегородская область
15:48 13.06.2022 (обновлено: 16:15 13.06.2022)
 
В Нижегородской области мать и двое детей погибли в ДТП

Мать и двое детей погибли при столкновении двух машин в Нижегородской области

© Фото : ГУМЧС России по Нижегородской областиДТП с участием двух автомобилей в Уренском районе Нижегородской области
ДТП с участием двух автомобилей в Уренском районе Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© Фото : ГУМЧС России по Нижегородской области
ДТП с участием двух автомобилей в Уренском районе Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Мать и двое её несовершеннолетних детей погибли при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.
ДТП произошло в понедельник в 12.55 в Уренском районе на 186-м километре автодороги "Нижний Новгород — Шахунья — Киров".
"По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и Hyundai Santa Fe. В результате ДТП водитель (мать) Hyundai Solaris и 2 несовершеннолетних детей (2012 и 2019 годов рождения) погибли. Водитель и 2 пассажиров Hyundai Santa Fe доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.
Знак пешеходного перехода, ограниченного лентой - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 08:03
Крупные ДТП в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияШахуньяУренский районНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала