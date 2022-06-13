https://ria.ru/20220613/dtp-1795041849.html
В Нижегородской области мать и двое детей погибли в ДТП
В Нижегородской области мать и двое детей погибли в ДТП - РИА Новости, 13.06.2022
В Нижегородской области мать и двое детей погибли в ДТП
Мать и двое её несовершеннолетних детей погибли при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T15:48
2022-06-13T15:48
2022-06-13T16:15
происшествия
шахунья
уренский район
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Мать и двое её несовершеннолетних детей погибли при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.ДТП произошло в понедельник в 12.55 в Уренском районе на 186-м километре автодороги "Нижний Новгород — Шахунья — Киров"."По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и Hyundai Santa Fe. В результате ДТП водитель (мать) Hyundai Solaris и 2 несовершеннолетних детей (2012 и 2019 годов рождения) погибли. Водитель и 2 пассажиров Hyundai Santa Fe доставлены в больницу", - говорится в сообщении.Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
шахунья
уренский район
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, шахунья, уренский район, нижегородская область
15:48 13.06.2022 (обновлено: 16:15 13.06.2022)
В Нижегородской области мать и двое детей погибли в ДТП
Мать и двое детей погибли при столкновении двух машин в Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Мать и двое её несовершеннолетних детей погибли при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.
ДТП произошло в понедельник в 12.55 в Уренском районе
на 186-м километре автодороги "Нижний Новгород — Шахунья — Киров".
"По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и Hyundai Santa Fe. В результате ДТП водитель (мать) Hyundai Solaris и 2 несовершеннолетних детей (2012 и 2019 годов рождения) погибли. Водитель и 2 пассажиров Hyundai Santa Fe доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.