https://ria.ru/20220613/dtp-1795041849.html

В Нижегородской области мать и двое детей погибли в ДТП

В Нижегородской области мать и двое детей погибли в ДТП - РИА Новости, 13.06.2022

В Нижегородской области мать и двое детей погибли в ДТП

Мать и двое её несовершеннолетних детей погибли при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T15:48

2022-06-13T15:48

2022-06-13T16:15

происшествия

шахунья

уренский район

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Мать и двое её несовершеннолетних детей погибли при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.ДТП произошло в понедельник в 12.55 в Уренском районе на 186-м километре автодороги "Нижний Новгород — Шахунья — Киров"."По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и Hyundai Santa Fe. В результате ДТП водитель (мать) Hyundai Solaris и 2 несовершеннолетних детей (2012 и 2019 годов рождения) погибли. Водитель и 2 пассажиров Hyundai Santa Fe доставлены в больницу", - говорится в сообщении.Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

шахунья

уренский район

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, шахунья, уренский район, нижегородская область