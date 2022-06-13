https://ria.ru/20220613/dtp-1795004709.html

На Урале четыре человека погибли в ДТП с двумя машинами

На Урале четыре человека погибли в ДТП с двумя машинами - РИА Новости, 13.06.2022

На Урале четыре человека погибли в ДТП с двумя машинами

Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Екатеринбург – Серов, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T11:28

2022-06-13T11:28

2022-06-13T17:50

происшествия

екатеринбург

серов

среднеуральск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Екатеринбург – Серов, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.По данным ведомства, в ночь на понедельник на 175 километре трассы Екатеринбург – Серов водитель Skoda Octavia, не имеющий водительских прав, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat."В результате ДТП от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи погибли четыре человека: мужчина-водитель автомашины Skoda и пассажир этого автомобиля, мужчина 1975 года рождения, водитель автомашины Volkswagen 1987 года рождения, а также пассажирка этого же автомобиля, личность которой не установлена", - говорится в сообщении.Сотрудники ГИБДД установили, что водитель автомашины Skoda проживал в Среднеуральске, его водительский стаж – 28 лет, ремнем безопасности пристегнут не был. В 2021 году он был лишен права управления автомобилем на 18 месяцев за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Водитель Volkswagen проживал в Красноуральске, имел водительский стаж 15 лет и также не был пристегнут ремнем безопасности, добавили в ГИБДД.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

екатеринбург

серов

среднеуральск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, серов, среднеуральск