https://ria.ru/20220613/dtp-1794995181.html

В Кемерово в ДТП с тремя машинами погибли два человека

В Кемерово в ДТП с тремя машинами погибли два человека - РИА Новости, 13.06.2022

В Кемерово в ДТП с тремя машинами погибли два человека

Три автомобиля столкнулись в Кемерово, в результате аварии два человека погибли, еще два получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T10:19

2022-06-13T10:19

2022-06-13T10:19

происшествия

кемерово

кемеровская область

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КЕМЕРОВО,13 июн – РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в Кемерово, в результате аварии два человека погибли, еще два получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.Уточняется, что авария произошла на улице Ноябрьской. На место прибыли следственно-оперативная группа УМВД России по городу Кемерово и экипажи ГИБДД.Предварительно установлено, что 33-летний водитель автомобиля "Лада Приора", выполняя обгон Hyundai Solaris, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Toyota Passo, после чего съехал в кювет и опрокинулся."От удара Toyota выехала на полосу встречного движения, совершила касательное столкновение с Hyundai и также съехала в кювет. В результате ДТП погибли два пассажира отечественного автомобиля – мужчины 28 и 30 лет. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены водитель "Лады Приоры" и 57-летняя женщина, водитель Toyota", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

кемерово

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемерово, кемеровская область