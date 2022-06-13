https://ria.ru/20220613/dtp-1794995181.html
В Кемерово в ДТП с тремя машинами погибли два человека
В Кемерово в ДТП с тремя машинами погибли два человека - РИА Новости, 13.06.2022
В Кемерово в ДТП с тремя машинами погибли два человека
Три автомобиля столкнулись в Кемерово, в результате аварии два человека погибли, еще два получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T10:19
2022-06-13T10:19
2022-06-13T10:19
происшествия
кемерово
кемеровская область
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КЕМЕРОВО,13 июн – РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в Кемерово, в результате аварии два человека погибли, еще два получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.Уточняется, что авария произошла на улице Ноябрьской. На место прибыли следственно-оперативная группа УМВД России по городу Кемерово и экипажи ГИБДД.Предварительно установлено, что 33-летний водитель автомобиля "Лада Приора", выполняя обгон Hyundai Solaris, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Toyota Passo, после чего съехал в кювет и опрокинулся."От удара Toyota выехала на полосу встречного движения, совершила касательное столкновение с Hyundai и также съехала в кювет. В результате ДТП погибли два пассажира отечественного автомобиля – мужчины 28 и 30 лет. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены водитель "Лады Приоры" и 57-летняя женщина, водитель Toyota", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемерово, кемеровская область
В Кемерово в ДТП с тремя машинами погибли два человека
Три автомобиля столкнулись в Кемерово, два человека погибли, еще два пострадали
КЕМЕРОВО,13 июн – РИА Новости.
Три автомобиля столкнулись в Кемерово, в результате аварии два человека погибли, еще два получили травмы, сообщает
пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Уточняется, что авария произошла на улице Ноябрьской. На место прибыли следственно-оперативная группа УМВД России по городу Кемерово
и экипажи ГИБДД.
Предварительно установлено, что 33-летний водитель автомобиля "Лада Приора", выполняя обгон Hyundai Solaris, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Toyota Passo, после чего съехал в кювет и опрокинулся.
"От удара Toyota выехала на полосу встречного движения, совершила касательное столкновение с Hyundai и также съехала в кювет. В результате ДТП погибли два пассажира отечественного автомобиля – мужчины 28 и 30 лет. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены водитель "Лады Приоры" и 57-летняя женщина, водитель Toyota", – говорится в сообщении.