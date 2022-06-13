https://ria.ru/20220613/donetsk-1795089037.html

Донецк находится под самым интенсивным обстрелом ВСУ с 2015 года

Донецк находится под самым интенсивным обстрелом ВСУ с 2015 года - РИА Новости, 13.06.2022

Донецк находится под самым интенсивным обстрелом ВСУ с 2015 года

Сегодня Донецк находится под самыми интенсивными обстрелами украинской стороны с 2015 года. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T22:15

2022-06-13T22:15

2022-06-13T22:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

россия

вооруженные силы украины

украина

денис пушилин

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795077523_0:168:977:717_1920x0_80_0_0_442f5d69b83344f2832bceb2344beaa2.jpg

ДОНЕЦК (ДНР), 13 июн — РИА Новости. Сегодня Донецк находится под самыми интенсивными обстрелами украинской стороны с 2015 года.Наиболее сильным атакам подвержены Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский районы.В качестве целей украинские силовики в основном выбирают гражданские объекты, с большим скоплением людей.Так, утром противники выпустили по Буденновскому району, где находится Майский рынок, три снаряда калибра 155 миллиметров. В результате четыре человека погибли, среди которых, как минимум, один ребенок — мальчик 11 лет. Еще 18 жителей получили ранения.Затем украинские военные обстреляли район, где расположен Свято-Владимирский храм. Он уцелел, поскольку запущенный боеприпас не разорвался.Вечером снаряд ВСУ попал в крышу роддома больницы имени Вишневского, но, благодаря оперативным действиям сотрудников, жертв удалось избежать.Под обстрелы также попадают учебные заведения, а именно общежитие Донецкого колледжа культуры и искусств и специальная школа интернат №20. Помимо этого, зафиксированы множественные повреждения ЛЭП и газовых коммуникаций.Украинские силовики используют различные виды артиллерийского вооружения, преимущественно с большим поражающим эффектом. В частности, речь идет о реактивной системе залпового огня БМ- 27"Ураган", обладающий максимальной дальностью стрельбы в 35 километров и возможностью несения кассетного или осколочно-фугасного заряда. Кроме того, они наносят удары ракетами "Точка-У", РСЗО "Град", "Смерч" и применяют тяжелые орудия 155-го "натовского" калибра.Сами жители Донецка ожидали увеличение интенсивности обстрела в День России (12 июня), но украинская сторона начала стрелять в тот момент, когда люди занимались повседневными делами сегодня, в выходной, и на улицах было много мирных жителей.В понедельник вечером глава ДНР Денис Пушилин запросил у России дополнительные союзнические силы из-за с увеличения обстрелов столицы республики. По его словам, украинские войска используют запрещенные методы ведения войны, обстреливают спальные и центральные района Донецка, а также другие города.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

https://ria.ru/20220613/spetsoperatsiya-1794154908.html

донецк (днр)

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, донецк (днр), россия, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин, владимир путин