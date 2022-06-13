https://ria.ru/20220613/donetsk-1795083875.html

ВСУ нанесли удар возле больницы ГУ МВД в Донецке

ВСУ нанесли удар возле больницы ГУ МВД в Донецке - РИА Новости, 13.06.2022

ВСУ нанесли удар возле больницы ГУ МВД в Донецке

Украинская артиллерия нанесла удар по станции технического обслуживания автобусов, расположенной возле больницы ГУ МВД в Киевском районе Донецка. В результате... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T21:10

2022-06-13T21:10

2022-06-13T21:19

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинская артиллерия нанесла удар по станции технического обслуживания автобусов, расположенной возле больницы ГУ МВД в Киевском районе Донецка. В результате прямого попадания была уничтожена сама станция и стоявшие возле нее автобусы, передает корреспондент РИА Новости.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

донецк (днр)

донецкая народная республика

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, жкх, киев