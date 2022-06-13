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ВСУ нанесли удар возле больницы ГУ МВД в Донецке - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ нанесли удар возле больницы ГУ МВД в Донецке
ВСУ нанесли удар возле больницы ГУ МВД в Донецке - РИА Новости, 13.06.2022
ВСУ нанесли удар возле больницы ГУ МВД в Донецке
Украинская артиллерия нанесла удар по станции технического обслуживания автобусов, расположенной возле больницы ГУ МВД в Киевском районе Донецка. В результате... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T21:10
2022-06-13T21:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
жкх
киев
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинская артиллерия нанесла удар по станции технического обслуживания автобусов, расположенной возле больницы ГУ МВД в Киевском районе Донецка. В результате прямого попадания была уничтожена сама станция и стоявшие возле нее автобусы, передает корреспондент РИА Новости.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, жкх, киев
21:10 13.06.2022 (обновлено: 21:19 13.06.2022)
 
ВСУ нанесли удар возле больницы ГУ МВД в Донецке

ВСУ ударили по станции техобслуживания автобусов, находящейся возле больницы МВД в Донецке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных Сил Украины
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинская артиллерия нанесла удар по станции технического обслуживания автобусов, расположенной возле больницы ГУ МВД в Киевском районе Донецка. В результате прямого попадания была уничтожена сама станция и стоявшие возле нее автобусы, передает корреспондент РИА Новости.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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