https://ria.ru/20220613/donetsk-1795083875.html
ВСУ нанесли удар возле больницы ГУ МВД в Донецке
ВСУ нанесли удар возле больницы ГУ МВД в Донецке - РИА Новости, 13.06.2022
ВСУ нанесли удар возле больницы ГУ МВД в Донецке
Украинская артиллерия нанесла удар по станции технического обслуживания автобусов, расположенной возле больницы ГУ МВД в Киевском районе Донецка. В результате... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T21:10
2022-06-13T21:10
2022-06-13T21:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
жкх
киев
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинская артиллерия нанесла удар по станции технического обслуживания автобусов, расположенной возле больницы ГУ МВД в Киевском районе Донецка. В результате прямого попадания была уничтожена сама станция и стоявшие возле нее автобусы, передает корреспондент РИА Новости.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
донецк (днр)
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, жкх, киев
21:10 13.06.2022 (обновлено: 21:19 13.06.2022)
ВСУ нанесли удар возле больницы ГУ МВД в Донецке
ВСУ ударили по станции техобслуживания автобусов, находящейся возле больницы МВД в Донецке