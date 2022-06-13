https://ria.ru/20220613/donetsk-1795080046.html
ВСУ обстреляли роддом в Донецке
ВСУ обстреляли роддом в Донецке - РИА Новости, 13.06.2022
ВСУ обстреляли роддом в Донецке
В Донецке снаряд ВСУ попал в крышу роддома, рожениц эвакуировали в подвал, передает корреспондент РИА Новости."Украинская артиллерия обстреляла донецкий... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T20:43
2022-06-13T20:43
2022-06-13T21:56
специальная военная операция на украине
в мире
днр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795083348_0:605:960:1145_1920x0_80_0_0_d0fb31aeb8bb69133691efb8022e85ad.jpg
ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. В Донецке снаряд ВСУ попал в крышу роддома, рожениц эвакуировали в подвал, передает корреспондент РИА Новости."Украинская артиллерия обстреляла донецкий республиканский центр охраны материнства и детства по адресу ул. Панфилова 3. После массированного обстрела рожениц медики продолжают оказывать помощь", — сообщил он.Уточнятся, что благодаря оперативным действиям сотрудников, жертв удалось избежать.Украинские силовики уже более двух часов ведут массированный обстрел города. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Также были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.По информации представительства ДНР в СЦКК, наиболее интенсивным атакам подвергаются Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы столицы республики. Украинские войска уже выпустили как минимум восемь ракет из БМ-27 "Ураган", восемьдесят ракет из РСЗО "Град", 18 снарядов калибра 155 миллиметров и десять мин калибра 120 миллиметров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795083348_100:575:860:1145_1920x0_80_0_0_f1c6cba2e2191bc67c8589e8aa9d51a4.jpg
"Дыши!": девушка по телефону успокаивала родственницу, прячась от обстрелов
«Дыши!»: дончанка по телефону успокаивала родственницу, прячась от обстрелов
2022-06-13T20:43
true
PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, вооруженные силы украины, видео
ВСУ обстреляли роддом в Донецке
ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. В Донецке снаряд ВСУ попал в крышу роддома, рожениц эвакуировали в подвал, передает корреспондент РИА Новости.
"Украинская артиллерия обстреляла донецкий республиканский центр охраны материнства и детства по адресу ул. Панфилова 3. После массированного обстрела рожениц медики продолжают оказывать помощь", — сообщил он.
2022-06-13T20:43
true
PT1M19S
20:43 13.06.2022 (обновлено: 21:56 13.06.2022)
ВСУ обстреляли роддом в Донецке
При обстреле Донецка со стороны ВСУ снаряд попал в роддом
ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. В Донецке снаряд ВСУ попал в крышу роддома, рожениц эвакуировали в подвал, передает корреспондент РИА Новости.
"Украинская артиллерия обстреляла донецкий республиканский центр охраны материнства и детства по адресу ул. Панфилова 3. После массированного обстрела рожениц медики продолжают оказывать помощь", — сообщил он.
Уточнятся, что благодаря оперативным действиям сотрудников, жертв удалось избежать.
Украинские силовики уже более двух часов ведут массированный обстрел города. ВСУ
применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Также были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
По информации представительства ДНР в СЦКК, наиболее интенсивным атакам подвергаются Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы столицы республики. Украинские войска уже выпустили как минимум восемь ракет из БМ-27 "Ураган", восемьдесят ракет из РСЗО "Град", 18 снарядов калибра 155 миллиметров и десять мин калибра 120 миллиметров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.