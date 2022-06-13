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ВСУ обстреляли роддом в Донецке - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/donetsk-1795080046.html
ВСУ обстреляли роддом в Донецке
ВСУ обстреляли роддом в Донецке - РИА Новости, 13.06.2022
ВСУ обстреляли роддом в Донецке
В Донецке снаряд ВСУ попал в крышу роддома, рожениц эвакуировали в подвал, передает корреспондент РИА Новости."Украинская артиллерия обстреляла донецкий... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T20:43
2022-06-13T21:56
специальная военная операция на украине
в мире
днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. В Донецке снаряд ВСУ попал в крышу роддома, рожениц эвакуировали в подвал, передает корреспондент РИА Новости."Украинская артиллерия обстреляла донецкий республиканский центр охраны материнства и детства по адресу ул. Панфилова 3. После массированного обстрела рожениц медики продолжают оказывать помощь", — сообщил он.Уточнятся, что благодаря оперативным действиям сотрудников, жертв удалось избежать.Украинские силовики уже более двух часов ведут массированный обстрел города. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Также были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.По информации представительства ДНР в СЦКК, наиболее интенсивным атакам подвергаются Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы столицы республики. Украинские войска уже выпустили как минимум восемь ракет из БМ-27 "Ураган", восемьдесят ракет из РСЗО "Град", 18 снарядов калибра 155 миллиметров и десять мин калибра 120 миллиметров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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"Дыши!": девушка по телефону успокаивала родственницу, прячась от обстрелов
«Дыши!»: дончанка по телефону успокаивала родственницу, прячась от обстрелов
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в мире, днр, вооруженные силы украины, видео
ВСУ обстреляли роддом в Донецке
ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. В Донецке снаряд ВСУ попал в крышу роддома, рожениц эвакуировали в подвал, передает корреспондент РИА Новости.

"Украинская артиллерия обстреляла донецкий республиканский центр охраны материнства и детства по адресу ул. Панфилова 3. После массированного обстрела рожениц медики продолжают оказывать помощь", — сообщил он.
2022-06-13T20:43
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20:43 13.06.2022 (обновлено: 21:56 13.06.2022)
 
ВСУ обстреляли роддом в Донецке

При обстреле Донецка со стороны ВСУ снаряд попал в роддом

© РИА НовостиПервые кадры обстрелянного украинскими боевиками роддома в Донецке
Первые кадры обстрелянного украинскими боевиками роддома в Донецке
© РИА Новости
Первые кадры обстрелянного украинскими боевиками роддома в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. В Донецке снаряд ВСУ попал в крышу роддома, рожениц эвакуировали в подвал, передает корреспондент РИА Новости.

"Украинская артиллерия обстреляла донецкий республиканский центр охраны материнства и детства по адресу ул. Панфилова 3. После массированного обстрела рожениц медики продолжают оказывать помощь", — сообщил он.
Уточнятся, что благодаря оперативным действиям сотрудников, жертв удалось избежать.
Украинские силовики уже более двух часов ведут массированный обстрел города. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Также были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
По информации представительства ДНР в СЦКК, наиболее интенсивным атакам подвергаются Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы столицы республики. Украинские войска уже выпустили как минимум восемь ракет из БМ-27 "Ураган", восемьдесят ракет из РСЗО "Град", 18 снарядов калибра 155 миллиметров и десять мин калибра 120 миллиметров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРВооруженные силы Украины
 
 
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