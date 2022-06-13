https://ria.ru/20220613/donetsk-1795080046.html

ВСУ обстреляли роддом в Донецке

ВСУ обстреляли роддом в Донецке - РИА Новости, 13.06.2022

ВСУ обстреляли роддом в Донецке

В Донецке снаряд ВСУ попал в крышу роддома, рожениц эвакуировали в подвал, передает корреспондент РИА Новости."Украинская артиллерия обстреляла донецкий... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T20:43

2022-06-13T20:43

2022-06-13T21:56

специальная военная операция на украине

в мире

днр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. В Донецке снаряд ВСУ попал в крышу роддома, рожениц эвакуировали в подвал, передает корреспондент РИА Новости."Украинская артиллерия обстреляла донецкий республиканский центр охраны материнства и детства по адресу ул. Панфилова 3. После массированного обстрела рожениц медики продолжают оказывать помощь", — сообщил он.Уточнятся, что благодаря оперативным действиям сотрудников, жертв удалось избежать.Украинские силовики уже более двух часов ведут массированный обстрел города. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Также были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.По информации представительства ДНР в СЦКК, наиболее интенсивным атакам подвергаются Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы столицы республики. Украинские войска уже выпустили как минимум восемь ракет из БМ-27 "Ураган", восемьдесят ракет из РСЗО "Град", 18 снарядов калибра 155 миллиметров и десять мин калибра 120 миллиметров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Дыши!": девушка по телефону успокаивала родственницу, прячась от обстрелов «Дыши!»: дончанка по телефону успокаивала родственницу, прячась от обстрелов 2022-06-13T20:43 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, днр, вооруженные силы украины, видео