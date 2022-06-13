https://ria.ru/20220613/donetsk-1795072766.html
Интенсивный обстрел Донецка продолжается уже более двух часов
Интенсивный обстрел Донецка продолжается уже более двух часов - РИА Новости, 13.06.2022
Интенсивный обстрел Донецка продолжается уже более двух часов
Украинские силовики уже более двух часов ведут массированный обстрел Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T19:58
2022-06-13T19:58
2022-06-13T20:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
буденновский район
кировский район
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Украинские силовики уже более двух часов ведут массированный обстрел Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Кроме того, были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.По словам местных жителей, такого интенсивного обстрела не было с 2015 года.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска в районе 18:00 мск начали обстреливать Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы столицы республики, выпустив как минимум восемь ракет из БМ-27 "Ураган", восемьдесят ракет из РСЗО "Град", 18 снарядов калибра 155 миллиметров и десять мин калибра 120 миллиметров.В понедельник утром ВСУ выпустили по Буденновскому району Донецка, где находится Майский рынок, три снаряда калибра 155 миллиметров. В результате три человека погибли, еще 18 жителей получили ранения. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html
https://ria.ru/20220606/odkb-1793456975.html
https://ria.ru/20220613/spetsoperatsiya-1794154908.html
донецк (днр)
буденновский район
кировский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), буденновский район, кировский район, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сцкк, владимир путин
19:58 13.06.2022 (обновлено: 20:14 13.06.2022)
Интенсивный обстрел Донецка продолжается уже более двух часов
Уже более двух часов продолжается массированный обстрел Донецка
ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Украинские силовики уже более двух часов ведут массированный обстрел Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Кроме того, были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
По словам местных жителей, такого интенсивного обстрела не было с 2015 года.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска в районе 18:00 мск начали обстреливать Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы столицы республики, выпустив как минимум восемь ракет из БМ-27 "Ураган", восемьдесят ракет из РСЗО "Град", 18 снарядов калибра 155 миллиметров и десять мин калибра 120 миллиметров.
В понедельник утром ВСУ выпустили по Буденновскому району Донецка, где находится Майский рынок, три снаряда калибра 155 миллиметров. В результате три человека погибли, еще 18 жителей получили ранения.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.