https://ria.ru/20220613/donetsk-1795072766.html

Интенсивный обстрел Донецка продолжается уже более двух часов

Интенсивный обстрел Донецка продолжается уже более двух часов - РИА Новости, 13.06.2022

Интенсивный обстрел Донецка продолжается уже более двух часов

Украинские силовики уже более двух часов ведут массированный обстрел Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T19:58

2022-06-13T19:58

2022-06-13T20:14

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

буденновский район

кировский район

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Украинские силовики уже более двух часов ведут массированный обстрел Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Кроме того, были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.По словам местных жителей, такого интенсивного обстрела не было с 2015 года.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска в районе 18:00 мск начали обстреливать Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы столицы республики, выпустив как минимум восемь ракет из БМ-27 "Ураган", восемьдесят ракет из РСЗО "Град", 18 снарядов калибра 155 миллиметров и десять мин калибра 120 миллиметров.В понедельник утром ВСУ выпустили по Буденновскому району Донецка, где находится Майский рынок, три снаряда калибра 155 миллиметров. В результате три человека погибли, еще 18 жителей получили ранения. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html

https://ria.ru/20220606/odkb-1793456975.html

https://ria.ru/20220613/spetsoperatsiya-1794154908.html

донецк (днр)

буденновский район

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), буденновский район, кировский район, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сцкк, владимир путин