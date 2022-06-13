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Украинские боевики за пять минут три раза обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.06.2022
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Украинские боевики за пять минут три раза обстреляли Донецк
Украинские боевики за пять минут три раза обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские боевики за пять минут три раза обстреляли Донецк
Украинские войска за пять минут три раза обстреляли Донецк, выпустив по двум районам в северо-западной части города 18 снарядов калибром 155 миллиметров,... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T19:10
2022-06-13T19:10
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут три раза обстреляли Донецк, выпустив по двум районам в северо-западной части города 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.48 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 18.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.53 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, куйбышевский район, украина, донецк (днр)
19:10 13.06.2022
 
Украинские боевики за пять минут три раза обстреляли Донецк

Представительство ДНР: ВСУ за пять минут три раза обстреляли Донецк, выпустив 18 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку
Воронка от снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут три раза обстреляли Донецк, выпустив по двум районам в северо-западной части города 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.48 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 18.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.53 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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