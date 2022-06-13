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Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/donetsk-1795066417.html
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Кировском районе Донецка
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 13.06.2022
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Кировском районе Донецка
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Киевском районе Донецка, рядом с Шахтерской площадью, никто не пострадал, сообщает сотрудник агентства. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T18:42
2022-06-13T19:59
специальная военная операция на украине
происшествия
в мире
донецк (днр)
риа новости
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Киевском районе Донецка, рядом с Шахтерской площадью, никто не пострадал, сообщает сотрудник агентства."Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Киевском районе Донецка, рядом с Шахтерской площадью, никто не пострадал", - передал журналист агентства.По его словам, бьют из РЗСО "Град".
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РИА Новости
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5
4.7
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7 495 645-6601
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Снаряд упал рядом с военкором прямо во время интервью. Кадры с места артобстрела
Снаряд упал рядом с военкором прямо во время интервью. Кадры с места артобстрела
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происшествия, в мире, донецк (днр), риа новости
18:42 13.06.2022 (обновлено: 19:59 13.06.2022)
 
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Кировском районе Донецка

Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Кировском районе Донецка, пострадавших нет

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Киевском районе Донецка, рядом с Шахтерской площадью, никто не пострадал, сообщает сотрудник агентства.
"Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Киевском районе Донецка, рядом с Шахтерской площадью, никто не пострадал", - передал журналист агентства.
По его словам, бьют из РЗСО "Град".
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