https://ria.ru/20220613/donetsk-1795066417.html

Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Кировском районе Донецка

Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 13.06.2022

Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Кировском районе Донецка

Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Киевском районе Донецка, рядом с Шахтерской площадью, никто не пострадал, сообщает сотрудник агентства. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T18:42

2022-06-13T18:42

2022-06-13T19:59

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

риа новости

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Киевском районе Донецка, рядом с Шахтерской площадью, никто не пострадал, сообщает сотрудник агентства."Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Киевском районе Донецка, рядом с Шахтерской площадью, никто не пострадал", - передал журналист агентства.По его словам, бьют из РЗСО "Град".

https://ria.ru/20220613/spetsoperatsiya-1794154908.html

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2022

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Снаряд упал рядом с военкором прямо во время интервью. Кадры с места артобстрела Снаряд упал рядом с военкором прямо во время интервью. Кадры с места артобстрела 2022-06-13T18:42 true PT1M11S

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Евгения Нефедова

происшествия, в мире, донецк (днр), риа новости