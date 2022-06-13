https://ria.ru/20220613/donetsk-1795066417.html
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Кировском районе Донецка
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 13.06.2022
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Кировском районе Донецка
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Киевском районе Донецка, рядом с Шахтерской площадью, никто не пострадал, сообщает сотрудник агентства. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T18:42
2022-06-13T18:42
2022-06-13T19:59
специальная военная операция на украине
происшествия
в мире
донецк (днр)
риа новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795072648_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_212ef8ac0f263bb8c510172662a3ca2b.jpg
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Киевском районе Донецка, рядом с Шахтерской площадью, никто не пострадал, сообщает сотрудник агентства."Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Киевском районе Донецка, рядом с Шахтерской площадью, никто не пострадал", - передал журналист агентства.По его словам, бьют из РЗСО "Град".
https://ria.ru/20220613/spetsoperatsiya-1794154908.html
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795072648_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a6e17e29125633e479d7bac2163ac505.jpg
Снаряд упал рядом с военкором прямо во время интервью. Кадры с места артобстрела
Снаряд упал рядом с военкором прямо во время интервью. Кадры с места артобстрела
2022-06-13T18:42
true
PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, в мире, донецк (днр), риа новости
18:42 13.06.2022 (обновлено: 19:59 13.06.2022)
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Кировском районе Донецка
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Кировском районе Донецка, пострадавших нет