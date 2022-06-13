https://ria.ru/20220613/donetsk-1795065132.html

СК России возбудил уголовное дело из-за обстрела ВСУ рынка в Донецке

СК России возбудил уголовное дело из-за обстрела ВСУ рынка в Донецке - РИА Новости, 13.06.2022

СК России возбудил уголовное дело из-за обстрела ВСУ рынка в Донецке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими войсками рынка в Донецке, в результате чего погибли и получили ранения мирные... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T18:26

2022-06-13T18:26

2022-06-13T18:36

происшествия

донецк (днр)

россия

буденновский район

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими войсками рынка в Донецке, в результате чего погибли и получили ранения мирные граждане, сообщается на сайте ведомства."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), после очередного обстрела украинскими силовиками города Донецка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 13 июня военнослужащие украинских войск произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Буденновском районе города Донецка. В результате этого на территории рынка "Майский" погибли и получили ранения мирные граждане. Установлены личности трёх погибших - это 50-летняя женщина, 43-летний мужчина и 11-летний ребенок. Среди раненых - не менее 10 мирных жителей, повреждены девять жилых домов."Возбуждено еще два уголовных дела по аналогичному составу в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука", - говорится в сообщении.Добавляется, что в период с 12 по 13 июня в течение суток военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Ясиноватая, Докучаевск, Енакиево и населенном пункте Новодонецкое Донецкой Народной Республики, а также в городе Кременная и населенных пунктах Приволье и Криничное Луганской Народной Республики. В результате атак 12 мирных жителей получили ранения, повреждено порядка 30 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здание детского сада.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

https://ria.ru/20220611/frantsiya-1794682947.html

донецк (днр)

россия

буденновский район

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происшествия, донецк (днр), россия, буденновский район, вооруженные силы украины