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Донецк подвергается новому обстрелу украинских войск - РИА Новости, 13.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/donetsk-1795061424.html
Донецк подвергается новому обстрелу украинских войск
Донецк подвергается новому обстрелу украинских войск - РИА Новости, 13.06.2022
Донецк подвергается новому обстрелу украинских войск
Донецк подвергся новому обстрелу украинских войск, взрывы слышны в центре города, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что российские средства ПВО... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T18:04
2022-06-13T18:43
в мире
специальная военная операция на украине
днр
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК,13 июн — РИА Новости. Донецк подвергся новому обстрелу украинских войск, взрывы слышны в центре города, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что российские средства ПВО отражают атаку, удалось поразить как минимум одну цель.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские силовики обстреляли Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы столицы республики, выпустив шесть ракет из БМ-27 "Ураган" и 80 ракет из РСЗО "Град".В понедельник утром ВСУ выпустили по Буденновскому району Донецка, где находится Майский рынок, три снаряда калибром 155 миллиметров. В результате три человека погибли, еще 18 жителей получили ранения. Обстрелам также подверглись и другие районы — Кировский, Куйбышевский и Киевский, где загорелся газопровод. В некоторых случаях, помимо РСЗО, использовались снаряды 155-го "натовского" калибра.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html
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в мире, днр, вооруженные силы украины, россия
18:04 13.06.2022 (обновлено: 18:43 13.06.2022)
 
Донецк подвергается новому обстрелу украинских войск

Донецк подвергается новому обстрелу украинских войск

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПожарные расчеты МЧС ДНР тушат пожар в Киевском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Пожарные расчеты МЧС ДНР тушат пожар в Киевском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Пожарные расчеты МЧС ДНР тушат пожар в Киевском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
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ДОНЕЦК,13 июн — РИА Новости. Донецк подвергся новому обстрелу украинских войск, взрывы слышны в центре города, передает корреспондент РИА Новости.

Сообщается, что российские средства ПВО отражают атаку, удалось поразить как минимум одну цель.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские силовики обстреляли Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы столицы республики, выпустив шесть ракет из БМ-27 "Ураган" и 80 ракет из РСЗО "Град".
В понедельник утром ВСУ выпустили по Буденновскому району Донецка, где находится Майский рынок, три снаряда калибром 155 миллиметров. В результате три человека погибли, еще 18 жителей получили ранения. Обстрелам также подверглись и другие районы — Кировский, Куйбышевский и Киевский, где загорелся газопровод. В некоторых случаях, помимо РСЗО, использовались снаряды 155-го "натовского" калибра.
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По заявлению Минобороны, российские войска выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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