https://ria.ru/20220613/donetsk-1795061424.html

Донецк подвергается новому обстрелу украинских войск

Донецк подвергается новому обстрелу украинских войск - РИА Новости, 13.06.2022

Донецк подвергается новому обстрелу украинских войск

Донецк подвергся новому обстрелу украинских войск, взрывы слышны в центре города, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что российские средства ПВО... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T18:04

2022-06-13T18:04

2022-06-13T18:43

в мире

специальная военная операция на украине

днр

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК,13 июн — РИА Новости. Донецк подвергся новому обстрелу украинских войск, взрывы слышны в центре города, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что российские средства ПВО отражают атаку, удалось поразить как минимум одну цель.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские силовики обстреляли Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы столицы республики, выпустив шесть ракет из БМ-27 "Ураган" и 80 ракет из РСЗО "Град".В понедельник утром ВСУ выпустили по Буденновскому району Донецка, где находится Майский рынок, три снаряда калибром 155 миллиметров. В результате три человека погибли, еще 18 жителей получили ранения. Обстрелам также подверглись и другие районы — Кировский, Куйбышевский и Киевский, где загорелся газопровод. В некоторых случаях, помимо РСЗО, использовались снаряды 155-го "натовского" калибра.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html

https://ria.ru/20220613/spetsoperatsiya-1794154908.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, днр, вооруженные силы украины, россия