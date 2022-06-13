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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 13.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/donetsk-1795016877.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 12.22 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:55
2022-06-13T13:18
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.22 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.22 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
кировский район
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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в мире, кировский район, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
12:55 13.06.2022 (обновлено: 13:18 13.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК в ДНР
Сотрудник СЦКК в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник СЦКК в ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.22 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.22 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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