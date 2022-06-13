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Украинские силовики обстреляли рынок в Донецке, есть жертвы

Украинские силовики обстреляли рынок в Донецке, есть жертвы - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские силовики обстреляли рынок в Донецке, есть жертвы

Украинские войска обстреляли людный Майский рынок в Буденновском районе Донецка, есть погибшие и раненые, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:41

2022-06-13T12:41

2022-06-13T16:09

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ян гагин

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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли людный Майский рынок в Буденновском районе Донецка, есть погибшие и раненые, передает корреспондент РИА Новости.Первоначально сообщалось, что жертвами атаки стали женщина и ребенок. Число погибших и раненых уточняется. Кроме того, после разрыва снаряда вспыхнул пожар, там могли находиться еще несколько человек.Советник главы правительства ДНР Ян Гагин подтвердил, что было "попадание в рынок в выходной день"."Погибшие за спиной — женщина с ребенком <...> Только что оказывали помощь раненым. Раненых много — осколки, ожоги. Еще неизвестно, сколько людей там", — сказал он.Позже в штабе территориальной обороны ДНР уточнили, что при обстреле погибли три человека и еще четыре получили ранения. Кулемзин, со своей стороны, сообщил о 13 пострадавших.Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, в 12:09 украинские силовики выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Буденновскому району Донецка, десять минут спустя — еще четыре таких снаряда по Куйбышевскому району. Еще один обстрел Куйбышевского района последовал в 12:32 — пять ракет из РСЗО "Град", а в 12:50 по нему же выпустили восемь "Градов".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке 2022-06-13T12:41 true PT0M22S

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в мире, донецкая народная республика, украина, ян гагин