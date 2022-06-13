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Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 10.57 обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T11:20

2022-06-13T11:20

2022-06-13T13:20

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 10.57 обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

куйбышевский район

донецк (днр)

украина

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в мире, куйбышевский район, донецк (днр), украина