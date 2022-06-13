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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 14.25 вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T15:02

2022-06-13T15:02

2022-06-13T15:02

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.25 вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о семи обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 155 миллиметров и ракет из РСЗО "Град".

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Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке 2022-06-13T15:02 true PT0M22S

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, украина, видео