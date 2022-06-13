https://ria.ru/20220613/donbass-1795034084.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 14.25 вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T15:02
2022-06-13T15:02
2022-06-13T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
донбасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.25 вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о семи обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 155 миллиметров и ракет из РСЗО "Град".
донецкая народная республика
донецк (днр)
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_a4a9739d293d0ba17e70c4b7aa996f86.jpg
Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке
Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке
2022-06-13T15:02
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, украина, видео
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов калибра 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка