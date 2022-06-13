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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 14.25 вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T15:02
2022-06-13T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
донбасс
украина
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.25 вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о семи обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 155 миллиметров и ракет из РСЗО "Град".
донецкая народная республика
донецк (днр)
донбасс
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Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке
Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, украина, видео
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.25 вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
2022-06-13T15:02
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PT0M22S
15:02 13.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов калибра 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.25 вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о семи обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 155 миллиметров и ракет из РСЗО "Град".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)ДонбассУкраина
 
 
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