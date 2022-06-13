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При обстрелах ВСУ Донецка три человека погибли и более десяти ранены - РИА Новости, 13.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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При обстрелах ВСУ Донецка три человека погибли и более десяти ранены
При обстрелах ВСУ Донецка три человека погибли и более десяти ранены - РИА Новости, 13.06.2022
При обстрелах ВСУ Донецка три человека погибли и более десяти ранены
Три человека погибли, более десяти ранены в результате обстрела со стороны украинских войск на рынке "Майский" Буденновского района Донецка, заявил заместитель... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T14:57
2022-06-13T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Три человека погибли, более десяти ранены в результате обстрела со стороны украинских войск на рынке "Майский" Буденновского района Донецка, заявил заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов."По поводу погибших и раненых сейчас сложно сказать, поскольку обстрелы продолжаются, причем не только Донецка. На данный момент более десяти раненых с различной степени тяжести ранений и трое погибших от одного обстрела на рынке "Майский" Буденновского района", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, для обстрелов "применяется натовский образец гаубицы калибра 155 миллиметров, также применяются реактивные системы залпового огня, в основном, это БМ-21 "Град".Безсонов также отметил, что в последнее время украинские вооруженные силы усилили обстрелы не только Донецка, но и Горловки, и Ясиноватой.
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Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке
Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке
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"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
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РИА Новости
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в мире, донецк (днр), днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, видео
При обстрелах ВСУ Донецка три человека погибли и более десяти ранены
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Три человека погибли, более десяти ранены в результате обстрела со стороны украинских войск на рынке "Майский" Буденновского района Донецка, заявил заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
2022-06-13T14:57
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PT0M22S
14:57 13.06.2022 (обновлено: 17:49 13.06.2022)
 
При обстрелах ВСУ Донецка три человека погибли и более десяти ранены

Замминистра информации ДНР Безсонов: при обстрелах ВСУ Донецка ранены более десяти человек

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Три человека погибли, более десяти ранены в результате обстрела со стороны украинских войск на рынке "Майский" Буденновского района Донецка, заявил заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
"По поводу погибших и раненых сейчас сложно сказать, поскольку обстрелы продолжаются, причем не только Донецка. На данный момент более десяти раненых с различной степени тяжести ранений и трое погибших от одного обстрела на рынке "Майский" Буденновского района", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, для обстрелов "применяется натовский образец гаубицы калибра 155 миллиметров, также применяются реактивные системы залпового огня, в основном, это БМ-21 "Град".
Безсонов также отметил, что в последнее время украинские вооруженные силы усилили обстрелы не только Донецка, но и Горловки, и Ясиноватой.
 
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