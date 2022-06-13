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При обстрелах ВСУ Донецка три человека погибли и более десяти ранены

При обстрелах ВСУ Донецка три человека погибли и более десяти ранены - РИА Новости, 13.06.2022

При обстрелах ВСУ Донецка три человека погибли и более десяти ранены

Три человека погибли, более десяти ранены в результате обстрела со стороны украинских войск на рынке "Майский" Буденновского района Донецка, заявил заместитель... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T14:57

2022-06-13T14:57

2022-06-13T17:49

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Три человека погибли, более десяти ранены в результате обстрела со стороны украинских войск на рынке "Майский" Буденновского района Донецка, заявил заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов."По поводу погибших и раненых сейчас сложно сказать, поскольку обстрелы продолжаются, причем не только Донецка. На данный момент более десяти раненых с различной степени тяжести ранений и трое погибших от одного обстрела на рынке "Майский" Буденновского района", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, для обстрелов "применяется натовский образец гаубицы калибра 155 миллиметров, также применяются реактивные системы залпового огня, в основном, это БМ-21 "Град".Безсонов также отметил, что в последнее время украинские вооруженные силы усилили обстрелы не только Донецка, но и Горловки, и Ясиноватой.

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Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке 2022-06-13T14:57 true PT0M22S

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Ольга Фомченкова

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