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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из "Града"

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из "Града"

Украинские войска в 12.50 обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T13:15

2022-06-13T13:15

2022-06-13T13:17

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также в 12.33 (совпадает с мск) представительство зафиксировало обстрел Горловки. Украинские войска выпустили два снаряда калибром 122 миллиметра.По данным ведомства, ранее в понедельник украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 15 ракет из БМ-21 "Град" и четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

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Ольга Фомченкова

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