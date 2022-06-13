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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/donbass-1795019992.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из "Града"
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из "Града"
Украинские войска в 12.50 обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T13:15
2022-06-13T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также в 12.33 (совпадает с мск) представительство зафиксировало обстрел Горловки. Украинские войска выпустили два снаряда калибром 122 миллиметра.По данным ведомства, ранее в понедельник украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 15 ракет из БМ-21 "Град" и четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220613/donbass-1795019664.html
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в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр
13:15 13.06.2022 (обновлено: 13:17 13.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из "Града"

ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов из "Града" по Куйбышевскому району Донецка

© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки снаряда на улице в Донецке
Осколки снаряда на улице в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки снаряда на улице в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Также в 12.33 (совпадает с мск) представительство зафиксировало обстрел Горловки. Украинские войска выпустили два снаряда калибром 122 миллиметра.
По данным ведомства, ранее в понедельник украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 15 ракет из БМ-21 "Град" и четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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