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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из "Града"
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из "Града"
Украинские войска в 12.50 обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T13:15
2022-06-13T13:15
2022-06-13T13:17
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также в 12.33 (совпадает с мск) представительство зафиксировало обстрел Горловки. Украинские войска выпустили два снаряда калибром 122 миллиметра.По данным ведомства, ранее в понедельник украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 15 ракет из БМ-21 "Град" и четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр
13:15 13.06.2022 (обновлено: 13:17 13.06.2022)
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из "Града"
ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов из "Града" по Куйбышевскому району Донецка