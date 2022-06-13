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Число жертв обстрела рынка в центре Донецка увеличилось до трех человек

Число жертв обстрела рынка в центре Донецка увеличилось до трех человек - РИА Новости, 13.06.2022

Число жертв обстрела рынка в центре Донецка увеличилось до трех человек

Число погибших при обстреле украинскими войсками Майского рынка в центре Донецка возросло до трех, еще четыре человека получили ранения, сообщает штаб... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T13:11

2022-06-13T13:11

2022-06-13T17:50

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Число погибших при обстреле украинскими войсками Майского рынка в центре Донецка возросло до трех, еще четыре человека получили ранения, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Буденновском районе Донецка на территории Майского рынка число жертв возросло до семи человек: трое погибли и четверо получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что, по предварительным данным, при обстреле рынка в Донецке погибли женщина и ребенок. Согласно данным штаба территориальной обороны, рынок в Буденовском районе города подвергся обстрелу из артиллерии калибра НАТО 155 миллиметров. По данным представительства ДНР в СЦКК, по Буденовскому району было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

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Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке 2022-06-13T13:11 true PT0M22S

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Ольга Фомченкова

в мире, днр, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс