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Число жертв обстрела рынка в центре Донецка увеличилось до трех человек - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/donbass-1795019664.html
Число жертв обстрела рынка в центре Донецка увеличилось до трех человек
Число жертв обстрела рынка в центре Донецка увеличилось до трех человек - РИА Новости, 13.06.2022
Число жертв обстрела рынка в центре Донецка увеличилось до трех человек
Число погибших при обстреле украинскими войсками Майского рынка в центре Донецка возросло до трех, еще четыре человека получили ранения, сообщает штаб... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T13:11
2022-06-13T17:50
специальная военная операция на украине
в мире
днр
донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Число погибших при обстреле украинскими войсками Майского рынка в центре Донецка возросло до трех, еще четыре человека получили ранения, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Буденновском районе Донецка на территории Майского рынка число жертв возросло до семи человек: трое погибли и четверо получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что, по предварительным данным, при обстреле рынка в Донецке погибли женщина и ребенок. Согласно данным штаба территориальной обороны, рынок в Буденовском районе города подвергся обстрелу из артиллерии калибра НАТО 155 миллиметров. По данным представительства ДНР в СЦКК, по Буденовскому району было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220612/donbass-1794886292.html
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Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке
Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке
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"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
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в мире, днр, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
13:11 13.06.2022 (обновлено: 17:50 13.06.2022)
 
Число жертв обстрела рынка в центре Донецка увеличилось до трех человек

Штаб обороны ДНР: число жертв обстрела ВСУ рынка в центре Донецка выросло до трех человек

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Число погибших при обстреле украинскими войсками Майского рынка в центре Донецка возросло до трех, еще четыре человека получили ранения, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Буденновском районе Донецка на территории Майского рынка число жертв возросло до семи человек: трое погибли и четверо получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что, по предварительным данным, при обстреле рынка в Донецке погибли женщина и ребенок. Согласно данным штаба территориальной обороны, рынок в Буденовском районе города подвергся обстрелу из артиллерии калибра НАТО 155 миллиметров. По данным представительства ДНР в СЦКК, по Буденовскому району было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.
Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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