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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:46
2022-06-13T12:46
2022-06-13T12:46
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.19 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ведомства, ранее в понедельник украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из БМ-21 "Град".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибра 155 миллиметров