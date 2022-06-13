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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:46

2022-06-13T12:46

2022-06-13T12:46

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.19 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ведомства, ранее в понедельник украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из БМ-21 "Град".

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Ольга Фомченкова

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