https://ria.ru/20220613/donbass-1795013223.html

Украинские войска обстреляли центр Донецка

Украинские войска обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска обстреляли центр Донецка

Центр Донецка подвергся новому обстрелу со стороны украинских войск, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:35

2022-06-13T12:35

2022-06-13T12:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 13 июн – РИА Новости. Центр Донецка подвергся новому обстрелу со стороны украинских войск, передаёт корреспондент РИА Новости.По его словам, в результате обстрела есть раненые.В свою очередь представительство ДНР в СЦКК сообщало, что в 12.09 было выпущено 3 снаряда калибром 155 мм по Буденновскому району, а в 12.19 – 4 снаряда того же калибра по Куйбышевскому району города.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

донецк (днр)

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр)