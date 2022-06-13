https://ria.ru/20220613/donbass-1795013223.html
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Украинские войска обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Центр Донецка подвергся новому обстрелу со стороны украинских войск, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:35
2022-06-13T12:35
2022-06-13T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg
ДОНЕЦК, 13 июн – РИА Новости. Центр Донецка подвергся новому обстрелу со стороны украинских войск, передаёт корреспондент РИА Новости.По его словам, в результате обстрела есть раненые.В свою очередь представительство ДНР в СЦКК сообщало, что в 12.09 было выпущено 3 снаряда калибром 155 мм по Буденновскому району, а в 12.19 – 4 снаряда того же калибра по Куйбышевскому району города.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_113:0:897:588_1920x0_80_0_0_47170770aaaf6e616404ba057d4d2724.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр)
12:35 13.06.2022 (обновлено: 12:36 13.06.2022)
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Центр Донецка подвергся новому обстрелу со стороны украинских войск