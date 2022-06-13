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Украинские войска обстреляли Михайловку
Украинские войска обстреляли Михайловку - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска обстреляли Михайловку
Украинские войска обстреляли Михайловку в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:19
2022-06-13T12:19
2022-06-13T12:19
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Михайловку в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram.По данным ведомства, ранее в понедельник украинские войска выпустили по Михайловке четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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в мире, украина, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Михайловку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Михайловку снарядами калибра 122 миллиметра