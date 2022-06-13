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В Донецке загорелся газопровод из-за обстрела ВСУ Киевского района - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/donbass-1795007489.html
В Донецке загорелся газопровод из-за обстрела ВСУ Киевского района
В Донецке загорелся газопровод из-за обстрела ВСУ Киевского района - РИА Новости, 13.06.2022
В Донецке загорелся газопровод из-за обстрела ВСУ Киевского района
В Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск загорелся газопровод, заявил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T11:54
2022-06-13T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
вооруженные силы украины
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. В Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск загорелся газопровод, заявил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Киевского района произошло возгорание газопровода возле АЗС по улице Щорса, 108", — написал он.Помимо этого, получила повреждения кровля больницы МВД, добавил мэр.По данным представительства ДНР в СЦКК, в 10:57 украинские силовики выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка десять ракет из РСЗО "Град". Всего, отметили в представительстве, за 117 дней эскалации конфликта ВСУ открывали огонь 4289 раз, при этом погибли 168 мирных жителей, в том числе восемь детей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, украина
11:54 13.06.2022 (обновлено: 12:37 13.06.2022)
 
В Донецке загорелся газопровод из-за обстрела ВСУ Киевского района

Мэр Кулемзин: из-за обстрела ВСУ Киевского района Донецка произошло возгорание газопровода

© РИА Новости / Сергей АверинПожарные МЧС ДНР
Пожарные МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Пожарные МЧС ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. В Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск загорелся газопровод, заявил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Киевского района произошло возгорание газопровода возле АЗС по улице Щорса, 108", — написал он.
Помимо этого, получила повреждения кровля больницы МВД, добавил мэр.
По данным представительства ДНР в СЦКК, в 10:57 украинские силовики выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка десять ракет из РСЗО "Град". Всего, отметили в представительстве, за 117 дней эскалации конфликта ВСУ открывали огонь 4289 раз, при этом погибли 168 мирных жителей, в том числе восемь детей.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраина
 
 
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