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В Донецке загорелся газопровод из-за обстрела ВСУ Киевского района
В Донецке загорелся газопровод из-за обстрела ВСУ Киевского района - РИА Новости, 13.06.2022
В Донецке загорелся газопровод из-за обстрела ВСУ Киевского района
В Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск загорелся газопровод, заявил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T11:54
2022-06-13T11:54
2022-06-13T12:37
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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. В Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск загорелся газопровод, заявил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Киевского района произошло возгорание газопровода возле АЗС по улице Щорса, 108", — написал он.Помимо этого, получила повреждения кровля больницы МВД, добавил мэр.По данным представительства ДНР в СЦКК, в 10:57 украинские силовики выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка десять ракет из РСЗО "Град". Всего, отметили в представительстве, за 117 дней эскалации конфликта ВСУ открывали огонь 4289 раз, при этом погибли 168 мирных жителей, в том числе восемь детей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, украина
11:54 13.06.2022 (обновлено: 12:37 13.06.2022)
В Донецке загорелся газопровод из-за обстрела ВСУ Киевского района
Мэр Кулемзин: из-за обстрела ВСУ Киевского района Донецка произошло возгорание газопровода