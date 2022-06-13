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В Донецке загорелся газопровод из-за обстрела ВСУ Киевского района

В Донецке загорелся газопровод из-за обстрела ВСУ Киевского района - РИА Новости, 13.06.2022

В Донецке загорелся газопровод из-за обстрела ВСУ Киевского района

В Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск загорелся газопровод, заявил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T11:54

2022-06-13T11:54

2022-06-13T12:37

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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. В Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск загорелся газопровод, заявил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Киевского района произошло возгорание газопровода возле АЗС по улице Щорса, 108", — написал он.Помимо этого, получила повреждения кровля больницы МВД, добавил мэр.По данным представительства ДНР в СЦКК, в 10:57 украинские силовики выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка десять ракет из РСЗО "Град". Всего, отметили в представительстве, за 117 дней эскалации конфликта ВСУ открывали огонь 4289 раз, при этом погибли 168 мирных жителей, в том числе восемь детей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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