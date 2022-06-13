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Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Озеряновка в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T11:25
2022-06-13T11:25
2022-06-13T11:25
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Озеряновка в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Озеряновка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили пять снарядов по Озеряновке