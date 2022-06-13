https://ria.ru/20220613/donbass-1795004186.html

Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Озеряновка в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T11:25

2022-06-13T11:25

2022-06-13T11:25

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Озеряновка в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Озеряновка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220613/ukraina-1794989613.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии