https://ria.ru/20220613/donbass-1794998747.html

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 250 снарядов и мин

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 250 снарядов и мин - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 250 снарядов и мин

Украинские войска за прошедшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 250 снарядов и мин, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T10:46

2022-06-13T10:46

2022-06-13T10:46

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 250 снарядов и мин, сообщает Народная милиция ДНР."За прошедшие сутки противник выпустил более двухсот пятидесяти снарядов и мин из артиллерийских систем калибром 152 и 122-мм, реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", а также 120 и 82-мм миномётов", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр