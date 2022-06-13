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Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 250 снарядов и мин
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 250 снарядов и мин - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 250 снарядов и мин
Украинские войска за прошедшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 250 снарядов и мин, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T10:46
2022-06-13T10:46
2022-06-13T10:46
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 250 снарядов и мин, сообщает Народная милиция ДНР."За прошедшие сутки противник выпустил более двухсот пятидесяти снарядов и мин из артиллерийских систем калибром 152 и 122-мм, реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", а также 120 и 82-мм миномётов", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 250 снарядов и мин
Народная милиция: украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 250 снарядов и мин