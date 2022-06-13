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Жительница ЛНР рассказала, как потеряла в боях за Мариуполь мужа и брата - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/donbass-1794993303.html
Жительница ЛНР рассказала, как потеряла в боях за Мариуполь мужа и брата
Жительница ЛНР рассказала, как потеряла в боях за Мариуполь мужа и брата - РИА Новости, 13.06.2022
Жительница ЛНР рассказала, как потеряла в боях за Мариуполь мужа и брата
Бойцы из Луганской Народной Республики воюют так хорошо, что их отправляют в соседние регионы, в частности, в ДНР. Жительница города Суходольск Ольга Шелудько... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T10:03
2022-06-13T10:03
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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СУХОДОЛЬСК (ЛНР), 13 июн - РИА Новости. Бойцы из Луганской Народной Республики воюют так хорошо, что их отправляют в соседние регионы, в частности, в ДНР. Жительница города Суходольск Ольга Шелудько потеряла одновременно мужа и брата - они погибли в боях за освобождение Мариуполя."Мой муж Сергей Шелудько и брат Геннадий Корнилов были простыми шахтерами, работали на шахте Баракова", - рассказала РИА Новости Ольга.С началом российской спецоперации по демилитаризации на Украине их призвали в военкомат города Краснодон. Служили родственники в одной части, 08805, в должности стрелков.Отсюда отправили в Макеевку в ДНР, а вскоре они оказались в Мариуполе. Четвертого апреля Сергей дозвонился жене и сказал, что их везут под Мариуполь. Следующие две недели от них не было никаких вестей.Через две недели, 17 апреля, матери Геннадия и Ольги позвонили из морга Макеевки и сказали, что Корнилов у них. При сверке списков оказалось, что Сергей Шелудько находится в этом же морге. У обоих остались взрослые дети.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/donbass-1785242268.html
https://ria.ru/20220604/mariupol-1792716803.html
мариуполь
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Ольга Фомченкова
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в мире, мариуполь, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
10:03 13.06.2022
 
Жительница ЛНР рассказала, как потеряла в боях за Мариуполь мужа и брата

Жительница Суходольска Ольга рассказала, что ее муж и брат погибли в боях за Мариуполь

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР на блокпосту в Мариуполе
Военнослужащие ДНР на блокпосту в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР на блокпосту в Мариуполе. Архивное фото
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СУХОДОЛЬСК (ЛНР), 13 июн - РИА Новости. Бойцы из Луганской Народной Республики воюют так хорошо, что их отправляют в соседние регионы, в частности, в ДНР. Жительница города Суходольск Ольга Шелудько потеряла одновременно мужа и брата - они погибли в боях за освобождение Мариуполя.
"Мой муж Сергей Шелудько и брат Геннадий Корнилов были простыми шахтерами, работали на шахте Баракова", - рассказала РИА Новости Ольга.
Жительница деревни близ Кременной рассказывает о гибели детей и внуков - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 08:58Специальная военная операция на Украине
Жительница села у Кременной рассказала, как потеряла семью при обстреле ВСУ
С началом российской спецоперации по демилитаризации на Украине их призвали в военкомат города Краснодон. Служили родственники в одной части, 08805, в должности стрелков.
Отсюда отправили в Макеевку в ДНР, а вскоре они оказались в Мариуполе. Четвертого апреля Сергей дозвонился жене и сказал, что их везут под Мариуполь. Следующие две недели от них не было никаких вестей.
"Подробностей их гибели мы не знаем. По слухам, погибли при штурме какой-то высотки", - рассказывает вдова.
Через две недели, 17 апреля, матери Геннадия и Ольги позвонили из морга Макеевки и сказали, что Корнилов у них. При сверке списков оказалось, что Сергей Шелудько находится в этом же морге. У обоих остались взрослые дети.
Мужчина едет на велосипеде на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Cущий ад": с чем столкнулись самые беззащитные жители Мариуполя
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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