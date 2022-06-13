https://ria.ru/20220613/donbass-1794993303.html

Жительница ЛНР рассказала, как потеряла в боях за Мариуполь мужа и брата

Жительница ЛНР рассказала, как потеряла в боях за Мариуполь мужа и брата - РИА Новости, 13.06.2022

Жительница ЛНР рассказала, как потеряла в боях за Мариуполь мужа и брата

Бойцы из Луганской Народной Республики воюют так хорошо, что их отправляют в соседние регионы, в частности, в ДНР. Жительница города Суходольск Ольга Шелудько... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T10:03

2022-06-13T10:03

2022-06-13T10:03

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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СУХОДОЛЬСК (ЛНР), 13 июн - РИА Новости. Бойцы из Луганской Народной Республики воюют так хорошо, что их отправляют в соседние регионы, в частности, в ДНР. Жительница города Суходольск Ольга Шелудько потеряла одновременно мужа и брата - они погибли в боях за освобождение Мариуполя."Мой муж Сергей Шелудько и брат Геннадий Корнилов были простыми шахтерами, работали на шахте Баракова", - рассказала РИА Новости Ольга.С началом российской спецоперации по демилитаризации на Украине их призвали в военкомат города Краснодон. Служили родственники в одной части, 08805, в должности стрелков.Отсюда отправили в Макеевку в ДНР, а вскоре они оказались в Мариуполе. Четвертого апреля Сергей дозвонился жене и сказал, что их везут под Мариуполь. Следующие две недели от них не было никаких вестей.Через две недели, 17 апреля, матери Геннадия и Ольги позвонили из морга Макеевки и сказали, что Корнилов у них. При сверке списков оказалось, что Сергей Шелудько находится в этом же морге. У обоих остались взрослые дети.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/donbass-1785242268.html

https://ria.ru/20220604/mariupol-1792716803.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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