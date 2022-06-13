https://ria.ru/20220613/donbass-1794983468.html

СК расследует теракт в Мелитополе и обстрел Кировского района Донецка

СК расследует теракт в Мелитополе и обстрел Кировского района Донецка - РИА Новости, 13.06.2022

СК расследует теракт в Мелитополе и обстрел Кировского района Донецка

Следственный комитет России расследует теракт в Мелитополе и обстрел украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T08:38

2022-06-13T08:38

2022-06-13T08:38

специальная военная операция на украине

происшествия

мелитополь

донецк (днр)

следственный комитет россии (ск рф)

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794931127_0:758:576:1082_1920x0_80_0_0_b8ff1ec618f73ae66a2441d35e2d15ea.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следственный комитет России расследует теракт в Мелитополе и обстрел украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов сообщил РИА Новости, что в результате теракта в Мелитополе пострадали четыре человека. Кроме того, как сообщалось в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР, при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка вечером в воскресенье погиб мужчина, получили ранения восемь мирных жителей, включая ребенка 2012 года рождения."Следователи СК России зафиксируют и расследуют очередные факты преступных действий киевского режима против граждан Украины и Донбасса ... Следователи СК России установят обстоятельства указанных преступлений. Причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

мелитополь

донецк (днр)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Часть балкона снесло". Донецк и Макеевка подверглись обстрелу из "Града" 10 июня украинскими войсками было выпущено 18 снарядов из РСЗО "Град" по Макеевке и Донецку. Один человек погиб, более 10 пострадали, повреждены многоквартирные дома и частные секторы. В феврале президентом России Владимиром Путиным были подписаны указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 2022-06-13T08:38 true PT2M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мелитополь, донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины, видео