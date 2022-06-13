https://ria.ru/20220613/donbass-1794983468.html
СК расследует теракт в Мелитополе и обстрел Кировского района Донецка
СК расследует теракт в Мелитополе и обстрел Кировского района Донецка - РИА Новости, 13.06.2022
СК расследует теракт в Мелитополе и обстрел Кировского района Донецка
Следственный комитет России расследует теракт в Мелитополе и обстрел украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T08:38
2022-06-13T08:38
2022-06-13T08:38
специальная военная операция на украине
происшествия
мелитополь
донецк (днр)
следственный комитет россии (ск рф)
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794931127_0:758:576:1082_1920x0_80_0_0_b8ff1ec618f73ae66a2441d35e2d15ea.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следственный комитет России расследует теракт в Мелитополе и обстрел украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов сообщил РИА Новости, что в результате теракта в Мелитополе пострадали четыре человека. Кроме того, как сообщалось в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР, при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка вечером в воскресенье погиб мужчина, получили ранения восемь мирных жителей, включая ребенка 2012 года рождения."Следователи СК России зафиксируют и расследуют очередные факты преступных действий киевского режима против граждан Украины и Донбасса ... Следователи СК России установят обстоятельства указанных преступлений. Причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
мелитополь
донецк (днр)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794931127_0:643:576:1075_1920x0_80_0_0_7439dbf3429d8630f28cdc84baefa8fc.jpg
"Часть балкона снесло". Донецк и Макеевка подверглись обстрелу из "Града"
10 июня украинскими войсками было выпущено 18 снарядов из РСЗО "Град" по Макеевке и Донецку. Один человек погиб, более 10 пострадали, повреждены многоквартирные дома и частные секторы. В феврале президентом России Владимиром Путиным были подписаны указы о признании независимости ДНР и ЛНР.
2022-06-13T08:38
true
PT2M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мелитополь, донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины, видео
СК расследует теракт в Мелитополе и обстрел Кировского района Донецка
СК расследует теракт в Мелитополе и обстрел Кировского района Донецка, где пострадали люди