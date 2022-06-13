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СК расследует теракт в Мелитополе и обстрел Кировского района Донецка - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/donbass-1794983468.html
СК расследует теракт в Мелитополе и обстрел Кировского района Донецка
СК расследует теракт в Мелитополе и обстрел Кировского района Донецка - РИА Новости, 13.06.2022
СК расследует теракт в Мелитополе и обстрел Кировского района Донецка
Следственный комитет России расследует теракт в Мелитополе и обстрел украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T08:38
2022-06-13T08:38
специальная военная операция на украине
происшествия
мелитополь
донецк (днр)
следственный комитет россии (ск рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следственный комитет России расследует теракт в Мелитополе и обстрел украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов сообщил РИА Новости, что в результате теракта в Мелитополе пострадали четыре человека. Кроме того, как сообщалось в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР, при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка вечером в воскресенье погиб мужчина, получили ранения восемь мирных жителей, включая ребенка 2012 года рождения."Следователи СК России зафиксируют и расследуют очередные факты преступных действий киевского режима против граждан Украины и Донбасса ... Следователи СК России установят обстоятельства указанных преступлений. Причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
мелитополь
донецк (днр)
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"Часть балкона снесло". Донецк и Макеевка подверглись обстрелу из "Града"
10 июня украинскими войсками было выпущено 18 снарядов из РСЗО "Град" по Макеевке и Донецку. Один человек погиб, более 10 пострадали, повреждены многоквартирные дома и частные секторы. В феврале президентом России Владимиром Путиным были подписаны указы о признании независимости ДНР и ЛНР.
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происшествия, мелитополь, донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины, видео
СК расследует теракт в Мелитополе и обстрел Кировского района Донецка
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следственный комитет России расследует теракт в Мелитополе и обстрел украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
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08:38 13.06.2022
 
СК расследует теракт в Мелитополе и обстрел Кировского района Донецка

СК расследует теракт в Мелитополе и обстрел Кировского района Донецка, где пострадали люди

© Фото : Владимир Рогов/TelegramНа месте теракта возле здания ГУМВД в Мелитополе
На месте теракта возле здания ГУМВД в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© Фото : Владимир Рогов/Telegram
На месте теракта возле здания ГУМВД в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следственный комитет России расследует теракт в Мелитополе и обстрел украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов сообщил РИА Новости, что в результате теракта в Мелитополе пострадали четыре человека. Кроме того, как сообщалось в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР, при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка вечером в воскресенье погиб мужчина, получили ранения восемь мирных жителей, включая ребенка 2012 года рождения.
"Следователи СК России зафиксируют и расследуют очередные факты преступных действий киевского режима против граждан Украины и Донбасса ... Следователи СК России установят обстоятельства указанных преступлений. Причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМелитопольДонецк (ДНР)Следственный комитет России (СК РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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