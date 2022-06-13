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Индекс доллара подскочил выше 105 пунктов впервые с декабря 2002 года - РИА Новости, 13.06.2022
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Индекс доллара подскочил выше 105 пунктов впервые с декабря 2002 года
Индекс доллара подскочил выше 105 пунктов впервые с декабря 2002 года - РИА Новости, 13.06.2022
Индекс доллара подскочил выше 105 пунктов впервые с декабря 2002 года
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскочил в понедельник вечером выше 105 пунктов впервые с декабря 2002 года,... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T17:57
2022-06-13T18:20
в мире
экономика
цены на нефть
сша
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскочил в понедельник вечером выше 105 пунктов впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 18.07 мск курс евро к доллару снижается до 1,0423 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0515 доллара. Курс доллара к иене снижался до 133,89 иены со 134,42 иены. Индекс доллара увеличивался на 0,85%, до 105,03 пункта. Выше этой отметки показатель поднялся впервые с декабря 2002 года.Доллар укрепляется в понедельник на фоне волны распродаж, которая нахлынула на мировые рынки рисковых активов. После публикации данных об очередном рекорде инфляции в США инвесторы стали опасаться рецессии.Годовая инфляция в США в мае ускорилась до 8,6%, что стало рекордом с 1981 года. Причем такой показатель стал для рынков неожиданным, ведь аналитики прогнозировали сохранение темпов роста потребительских цен на уровне апреля в 8,3%. Кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) США уже давно борется с инфляцией. В частности, процентная ставка повышалась уже дважды.Очередное решение по ней регулятор примет в среду на этой неделе. Инвесторы опасаются, что в свете рекордной инфляции регулятор может действовать более агрессивно, что может повергнуть экономику в рецессию. По данным CME Group, 68,7% аналитиков ожидают повышение ставки на 50 базисных пунктов, остальные полагают, что ФРС может поднять ставку сразу на 75 базисных пунктов."Движение на 75 базисных пунктов определенно станет сюрпризом для тех, кто придерживается ожиданий в 50 базисных пунктов. Это поднимет индекс еще выше", - приводит агентство Рейтер мнение валютного аналитика по мировым рынкам Jefferies Бреда Бехтеля (Brad Bechtel).
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в мире, экономика, цены на нефть, сша, федеральная резервная система сша, cme group
17:57 13.06.2022 (обновлено: 18:20 13.06.2022)
 
Индекс доллара подскочил выше 105 пунктов впервые с декабря 2002 года

По данным торгов, индекс доллара подскочил выше 105 пунктов впервые с декабря 2002 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знаки доллара на табло курса валют. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскочил в понедельник вечером выше 105 пунктов впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.07 мск курс евро к доллару снижается до 1,0423 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0515 доллара. Курс доллара к иене снижался до 133,89 иены со 134,42 иены. Индекс доллара увеличивался на 0,85%, до 105,03 пункта. Выше этой отметки показатель поднялся впервые с декабря 2002 года.
Доллар укрепляется в понедельник на фоне волны распродаж, которая нахлынула на мировые рынки рисковых активов. После публикации данных об очередном рекорде инфляции в США инвесторы стали опасаться рецессии.
Годовая инфляция в США в мае ускорилась до 8,6%, что стало рекордом с 1981 года. Причем такой показатель стал для рынков неожиданным, ведь аналитики прогнозировали сохранение темпов роста потребительских цен на уровне апреля в 8,3%. Кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) США уже давно борется с инфляцией. В частности, процентная ставка повышалась уже дважды.
Работа Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
18:19
Американский Interactive Brokers ввел ограничения для российских клиентов
Очередное решение по ней регулятор примет в среду на этой неделе. Инвесторы опасаются, что в свете рекордной инфляции регулятор может действовать более агрессивно, что может повергнуть экономику в рецессию. По данным CME Group, 68,7% аналитиков ожидают повышение ставки на 50 базисных пунктов, остальные полагают, что ФРС может поднять ставку сразу на 75 базисных пунктов.
"Движение на 75 базисных пунктов определенно станет сюрпризом для тех, кто придерживается ожиданий в 50 базисных пунктов. Это поднимет индекс еще выше", - приводит агентство Рейтер мнение валютного аналитика по мировым рынкам Jefferies Бреда Бехтеля (Brad Bechtel).
 
В миреЭкономикаЦены на нефтьСШАФедеральная резервная система СШАCME Group
 
 
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