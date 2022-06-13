https://ria.ru/20220613/dodon-1795033726.html

Додон заявил, что прокуроры вызвали его супругу для предъявления обвинений

Додон заявил, что прокуроры вызвали его супругу для предъявления обвинений - РИА Новости, 13.06.2022

Додон заявил, что прокуроры вызвали его супругу для предъявления обвинений

Обвиняемый в коррупции и государственной измене бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его супругу Галину пригласили в прокуратуру для предъявления... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T15:00

2022-06-13T15:00

2022-06-13T16:17

в мире

майя санду

молдавия

игорь додон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790539610_0:15:1785:1019_1920x0_80_0_0_8f9c72d2b2de76ff4dbbf4365260410b.jpg

КИШИНЕВ, 13 июн — РИА Новости. Обвиняемый в коррупции и государственной измене бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его супругу Галину пригласили в прокуратуру для предъявления обвинений.По его словам, жене вручили повестку прямо на улице, когда она везла детей на занятие по шахматам."Это беспрецедентный случай в истории Молдавии, когда желание отомстить политическому оппоненту толкает Майю Санду на то, чтобы атаковать мою супругу, моих детей, маму, близких родственников", — написал Додон в Telegram-канале.Экс-глава Молдавии призвал прокуроров и представителей власти вымещать "ненависть и комплексы" лично на нем, а не на близких.Кроме того, он подчеркнул, что некоторые вещи не прощаются, поэтому правительству придется ответить "за все эти беззакония".В мае сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали Додона на 72 часа по подозрению в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего президента прошли обыски и следственные мероприятия. Затем ему предъявили официальные обвинения.Политик через адвокатов сообщил, что располагает доказательствами невиновности. Действия силовиков и свое задержание политик назвал "политическим делом, которое шито белыми нитками". Он призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты и выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220608/moldaviya-1793902005.html

https://ria.ru/20220530/dodon-1791664689.html

https://ria.ru/20220609/moldaviya-1794419464.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, майя санду, молдавия, игорь додон