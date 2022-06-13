https://ria.ru/20220613/dodon-1795033726.html
Додон заявил, что прокуроры вызвали его супругу для предъявления обвинений
Додон заявил, что прокуроры вызвали его супругу для предъявления обвинений - РИА Новости, 13.06.2022
Додон заявил, что прокуроры вызвали его супругу для предъявления обвинений
Обвиняемый в коррупции и государственной измене бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его супругу Галину пригласили в прокуратуру для предъявления... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T15:00
2022-06-13T15:00
2022-06-13T16:17
в мире
майя санду
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 13 июн — РИА Новости. Обвиняемый в коррупции и государственной измене бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его супругу Галину пригласили в прокуратуру для предъявления обвинений.По его словам, жене вручили повестку прямо на улице, когда она везла детей на занятие по шахматам."Это беспрецедентный случай в истории Молдавии, когда желание отомстить политическому оппоненту толкает Майю Санду на то, чтобы атаковать мою супругу, моих детей, маму, близких родственников", — написал Додон в Telegram-канале.Экс-глава Молдавии призвал прокуроров и представителей власти вымещать "ненависть и комплексы" лично на нем, а не на близких.Кроме того, он подчеркнул, что некоторые вещи не прощаются, поэтому правительству придется ответить "за все эти беззакония".В мае сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали Додона на 72 часа по подозрению в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего президента прошли обыски и следственные мероприятия. Затем ему предъявили официальные обвинения.Политик через адвокатов сообщил, что располагает доказательствами невиновности. Действия силовиков и свое задержание политик назвал "политическим делом, которое шито белыми нитками". Он призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты и выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220608/moldaviya-1793902005.html
https://ria.ru/20220530/dodon-1791664689.html
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в мире, майя санду, молдавия, игорь додон
15:00 13.06.2022 (обновлено: 16:17 13.06.2022)
Додон заявил, что прокуроры вызвали его супругу для предъявления обвинений
Экс-президент Молдавии Додон заявил, что его супругу вызвали для предъявления обвинений
КИШИНЕВ, 13 июн — РИА Новости.
Обвиняемый в коррупции и государственной измене бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил
, что его супругу Галину пригласили в прокуратуру для предъявления обвинений.
По его словам, жене вручили повестку прямо на улице, когда она везла детей на занятие по шахматам.
"Это беспрецедентный случай в истории Молдавии, когда желание отомстить политическому оппоненту толкает Майю Санду
на то, чтобы атаковать мою супругу, моих детей, маму, близких родственников", — написал Додон в Telegram-канале.
Экс-глава Молдавии призвал прокуроров и представителей власти вымещать "ненависть и комплексы" лично на нем, а не на близких.
Кроме того, он подчеркнул, что некоторые вещи не прощаются, поэтому правительству придется ответить "за все эти беззакония".
В мае сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали Додона на 72 часа по подозрению в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего президента прошли обыски и следственные мероприятия. Затем ему предъявили официальные обвинения.
Политик через адвокатов сообщил, что располагает доказательствами невиновности. Действия силовиков и свое задержание политик назвал "политическим делом, которое шито белыми нитками". Он призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты и выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".