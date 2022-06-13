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Украинские войска с начала суток выпустили более 160 снарядов по ДНР - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/dnr-1795097078.html
Украинские войска с начала суток выпустили более 160 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили более 160 снарядов по ДНР - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска с начала суток выпустили более 160 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 160 снарядов по районам семи населенных пунктов ДНР, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T23:38
2022-06-13T23:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 160 снарядов по районам семи населенных пунктов ДНР, сообщает Народная милиция республики."С начала текущих суток противник выпустил более ста шестидесяти снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152, 122 миллиметра. Огонь велся по районам семи населенных пунктов Республики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
23:38 13.06.2022
 
Украинские войска с начала суток выпустили более 160 снарядов по ДНР

Народная милиция: ВСУ выпустили более 160 снарядов по семи населенным пунктам ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР тушат пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
Сотрудники МЧС ДНР тушат пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники МЧС ДНР тушат пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 160 снарядов по районам семи населенных пунктов ДНР, сообщает Народная милиция республики.
"С начала текущих суток противник выпустил более ста шестидесяти снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152, 122 миллиметра. Огонь велся по районам семи населенных пунктов Республики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
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