https://ria.ru/20220613/dnr-1795097078.html
Украинские войска с начала суток выпустили более 160 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили более 160 снарядов по ДНР - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска с начала суток выпустили более 160 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 160 снарядов по районам семи населенных пунктов ДНР, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T23:38
2022-06-13T23:38
2022-06-13T23:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 160 снарядов по районам семи населенных пунктов ДНР, сообщает Народная милиция республики."С начала текущих суток противник выпустил более ста шестидесяти снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152, 122 миллиметра. Огонь велся по районам семи населенных пунктов Республики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
https://ria.ru/20220613/spetsoperatsiya-1794154908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Украинские войска с начала суток выпустили более 160 снарядов по ДНР
Народная милиция: ВСУ выпустили более 160 снарядов по семи населенным пунктам ДНР