https://ria.ru/20220613/dnr-1795095883.html

ВСУ обстреляли Горловку и Енакиево

ВСУ обстреляли Горловку и Енакиево - РИА Новости, 13.06.2022

ВСУ обстреляли Горловку и Енакиево

Украинские войска за десять минут обстреляли два города в ДНР, выпустив в 21.25 (время совпадает с мск) восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Енакиеву, а... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T23:26

2022-06-13T23:26

2022-06-13T23:26

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

енакиево

днр

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли два города в ДНР, выпустив в 21.25 (время совпадает с мск) восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Енакиеву, а в 21.35 пять снарядов того же калибра по Горловке, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21.25 - н.п. Новолуганское - н.п. Енакиево: выпущено восемь снарядов калибром 155 мм; 21.35 - н.п. Новолуганское - н.п. Горловка (Калининский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220613/spetsoperatsiya-1794154908.html

горловка

украина

енакиево

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, украина, енакиево, днр, ситуация в днр и лнр