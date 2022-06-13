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ВСУ обстреляли Горловку и Енакиево
ВСУ обстреляли Горловку и Енакиево - РИА Новости, 13.06.2022
ВСУ обстреляли Горловку и Енакиево
Украинские войска за десять минут обстреляли два города в ДНР, выпустив в 21.25 (время совпадает с мск) восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Енакиеву, а... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T23:26
2022-06-13T23:26
2022-06-13T23:26
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли два города в ДНР, выпустив в 21.25 (время совпадает с мск) восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Енакиеву, а в 21.35 пять снарядов того же калибра по Горловке, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21.25 - н.п. Новолуганское - н.п. Енакиево: выпущено восемь снарядов калибром 155 мм; 21.35 - н.п. Новолуганское - н.п. Горловка (Калининский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, енакиево, днр, ситуация в днр и лнр
ВСУ обстреляли Горловку и Енакиево
Представительство ДНР: украинские боевики за десять минут обстреляли Горловку и Енакиево