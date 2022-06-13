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Украинские войска за три минуты обстреляли Доломитное и Гольмовский
Украинские войска за три минуты обстреляли Доломитное и Гольмовский - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска за три минуты обстреляли Доломитное и Гольмовский
Украинские войска за три минуты обстреляли два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров по поселку... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T21:45
2022-06-13T21:45
2022-06-13T21:45
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за три минуты обстреляли два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров по поселку Гольмовский и пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Доломитное, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, обстрелы производились с 20.35 (время совпадает с мск) по 20.38 из населенных пунктов Озаряновка и Новолуганское.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр
Украинские войска за три минуты обстреляли Доломитное и Гольмовский
Представительство ДНР: ВСУ за три минуты обстреляли Доломитное и Гольмовский