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Украинские войска за три минуты обстреляли Доломитное и Гольмовский

Украинские войска за три минуты обстреляли Доломитное и Гольмовский - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска за три минуты обстреляли Доломитное и Гольмовский

Украинские войска за три минуты обстреляли два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров по поселку... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T21:45

2022-06-13T21:45

2022-06-13T21:45

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за три минуты обстреляли два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров по поселку Гольмовский и пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Доломитное, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, обстрелы производились с 20.35 (время совпадает с мск) по 20.38 из населенных пунктов Озаряновка и Новолуганское.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, днр, ситуация в днр и лнр