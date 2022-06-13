21:05 13.06.2022 (обновлено: 08:24 14.06.2022)
ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы
Глава ДНР Пушилин запросил у России дополнительные союзнические силы
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖилой дом, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Жилой дом, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Донецкая Народная Республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за с увеличения обстрелов Донецка украинскими войсками, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь, Российской Федерации", — уточнил он в официальном заявлении.
По его словам, Киев "в буквальном смысле слова перешел все грани". Украинские силовики используют запрещенные методы ведения войны, обстреливают спальные и центральные района Донецка, а также другие города республики, пояснил Пушилин.
Он добавил, что "у противника остается еще достаточное количество вооружения, которое способно наносить огневые удары по населенным пунктам".
В связи с этим глава ДНР призвал министерства и ведомства перевести работников на дистанционный график работы.
Украинские силовики в течение всего дня ведут массированный обстрел Донецка. Наиболее интенсивным атакам подвергаются Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы столицы. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию, зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
Он добавил, что "у противника остается еще достаточное количество вооружения, которое способно наносить огневые удары по населенным пунктам".
В связи с этим глава ДНР призвал министерства и ведомства перевести работников на дистанционный график работы.
Украинские силовики в течение всего дня ведут массированный обстрел Донецка. Наиболее интенсивным атакам подвергаются Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы столицы. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию, зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
Утром в результате атаки украинских войск на Буденновский район Донецка четыре человека погибли, еще 18 жителей получили ранения.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Еще до начала спецоперации ВСУ серьезно усилили обстрелы ДНР. Как сообщало представительство в СЦКК, за 117 дней они открывали огонь 4289 раз, израсходовав почти 38 тысяч боеприпасов, включая ракеты "Точка-У", РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган", тяжелые орудия 155-го "натовского" калибра. Жертвами этих атак стали 168 мирных жителей, в том числе восемь детей.