https://ria.ru/20220613/dnr-1795083222.html

ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы

ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы - РИА Новости, 14.06.2022

ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы

Донецкая Народная Республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за с увеличения обстрелов Донецка украинскими войсками, заявил глава ДНР... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-13T21:05

2022-06-13T21:05

2022-06-14T08:24

в мире

специальная военная операция на украине

денис пушилин

россия

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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Донецкая Народная Республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за с увеличения обстрелов Донецка украинскими войсками, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь, Российской Федерации", — уточнил он в официальном заявлении.По его словам, Киев "в буквальном смысле слова перешел все грани". Украинские силовики используют запрещенные методы ведения войны, обстреливают спальные и центральные района Донецка, а также другие города республики, пояснил Пушилин.Он добавил, что "у противника остается еще достаточное количество вооружения, которое способно наносить огневые удары по населенным пунктам".В связи с этим глава ДНР призвал министерства и ведомства перевести работников на дистанционный график работы.Украинские силовики в течение всего дня ведут массированный обстрел Донецка. Наиболее интенсивным атакам подвергаются Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы столицы. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию, зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.Утром в результате атаки украинских войск на Буденновский район Донецка четыре человека погибли, еще 18 жителей получили ранения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Еще до начала спецоперации ВСУ серьезно усилили обстрелы ДНР. Как сообщало представительство в СЦКК, за 117 дней они открывали огонь 4289 раз, израсходовав почти 38 тысяч боеприпасов, включая ракеты "Точка-У", РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган", тяжелые орудия 155-го "натовского" калибра. Жертвами этих атак стали 168 мирных жителей, в том числе восемь детей.

https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

https://ria.ru/20220613/spetsoperatsiya-1794154908.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, денис пушилин, россия