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ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/dnr-1795083222.html
ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы
ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы - РИА Новости, 14.06.2022
ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы
Донецкая Народная Республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за с увеличения обстрелов Донецка украинскими войсками, заявил глава ДНР... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-13T21:05
2022-06-14T08:24
в мире
специальная военная операция на украине
денис пушилин
россия
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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Донецкая Народная Республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за с увеличения обстрелов Донецка украинскими войсками, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь, Российской Федерации", — уточнил он в официальном заявлении.По его словам, Киев "в буквальном смысле слова перешел все грани". Украинские силовики используют запрещенные методы ведения войны, обстреливают спальные и центральные района Донецка, а также другие города республики, пояснил Пушилин.Он добавил, что "у противника остается еще достаточное количество вооружения, которое способно наносить огневые удары по населенным пунктам".В связи с этим глава ДНР призвал министерства и ведомства перевести работников на дистанционный график работы.Украинские силовики в течение всего дня ведут массированный обстрел Донецка. Наиболее интенсивным атакам подвергаются Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы столицы. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию, зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.Утром в результате атаки украинских войск на Буденновский район Донецка четыре человека погибли, еще 18 жителей получили ранения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Еще до начала спецоперации ВСУ серьезно усилили обстрелы ДНР. Как сообщало представительство в СЦКК, за 117 дней они открывали огонь 4289 раз, израсходовав почти 38 тысяч боеприпасов, включая ракеты "Точка-У", РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган", тяжелые орудия 155-го "натовского" калибра. Жертвами этих атак стали 168 мирных жителей, в том числе восемь детей.
https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html
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в мире, денис пушилин, россия
21:05 13.06.2022 (обновлено: 08:24 14.06.2022)
 
ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы

Глава ДНР Пушилин запросил у России дополнительные союзнические силы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖилой дом, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Жилой дом, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Жилой дом, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Донецкая Народная Республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за с увеличения обстрелов Донецка украинскими войсками, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь, Российской Федерации", — уточнил он в официальном заявлении.
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По его словам, Киев "в буквальном смысле слова перешел все грани". Украинские силовики используют запрещенные методы ведения войны, обстреливают спальные и центральные района Донецка, а также другие города республики, пояснил Пушилин.

Он добавил, что "у противника остается еще достаточное количество вооружения, которое способно наносить огневые удары по населенным пунктам".

В связи с этим глава ДНР призвал министерства и ведомства перевести работников на дистанционный график работы.

Украинские силовики в течение всего дня ведут массированный обстрел Донецка. Наиболее интенсивным атакам подвергаются Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы столицы. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию, зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Еще до начала спецоперации ВСУ серьезно усилили обстрелы ДНР. Как сообщало представительство в СЦКК, за 117 дней они открывали огонь 4289 раз, израсходовав почти 38 тысяч боеприпасов, включая ракеты "Точка-У", РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган", тяжелые орудия 155-го "натовского" калибра. Жертвами этих атак стали 168 мирных жителей, в том числе восемь детей.
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