Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за 20 минут выпустили 30 снарядов крупного калибра по трем городам ДНР - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/dnr-1795082543.html
ВСУ за 20 минут выпустили 30 снарядов крупного калибра по трем городам ДНР
ВСУ за 20 минут выпустили 30 снарядов крупного калибра по трем городам ДНР - РИА Новости, 13.06.2022
ВСУ за 20 минут выпустили 30 снарядов крупного калибра по трем городам ДНР
Украинские войска за 20 минут обстреляли Гольмовский, Михайловку и Озеряновку в ДНР, выпустив 30 снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T21:00
2022-06-13T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
днр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795055765_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_865602b8aac787a49844ed42761464f7.jpg
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Гольмовский, Михайловку и Озеряновку в ДНР, выпустив 30 снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.Отмечается, что по Михайловке выпущено семь снарядов, по Гольмовскому 14 снарядов, а по Озеряновке - девять. Все снаряды калибром 122 миллмиетра.
https://ria.ru/20220613/spetsoperatsiya-1794154908.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795055765_293:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_85c65b2a616311cec70493e1583b4e90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днр, украина
21:00 13.06.2022
 
ВСУ за 20 минут выпустили 30 снарядов крупного калибра по трем городам ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за 20 минут выпустили 30 снарядов по трем городам республики

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖилой дом, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Жилой дом, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Жилой дом, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Гольмовский, Михайловку и Озеряновку в ДНР, выпустив 30 снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
Отмечается, что по Михайловке выпущено семь снарядов, по Гольмовскому 14 снарядов, а по Озеряновке - девять. Все снаряды калибром 122 миллмиетра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:12Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала