https://ria.ru/20220613/dnr-1795082543.html
ВСУ за 20 минут выпустили 30 снарядов крупного калибра по трем городам ДНР
ВСУ за 20 минут выпустили 30 снарядов крупного калибра по трем городам ДНР - РИА Новости, 13.06.2022
ВСУ за 20 минут выпустили 30 снарядов крупного калибра по трем городам ДНР
Украинские войска за 20 минут обстреляли Гольмовский, Михайловку и Озеряновку в ДНР, выпустив 30 снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T21:00
2022-06-13T21:00
2022-06-13T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Гольмовский, Михайловку и Озеряновку в ДНР, выпустив 30 снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.Отмечается, что по Михайловке выпущено семь снарядов, по Гольмовскому 14 снарядов, а по Озеряновке - девять. Все снаряды калибром 122 миллмиетра.
https://ria.ru/20220613/spetsoperatsiya-1794154908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
ВСУ за 20 минут выпустили 30 снарядов крупного калибра по трем городам ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за 20 минут выпустили 30 снарядов по трем городам республики