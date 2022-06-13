https://ria.ru/20220613/dnr-1795082543.html

ВСУ за 20 минут выпустили 30 снарядов крупного калибра по трем городам ДНР

ВСУ за 20 минут выпустили 30 снарядов крупного калибра по трем городам ДНР - РИА Новости, 13.06.2022

ВСУ за 20 минут выпустили 30 снарядов крупного калибра по трем городам ДНР

Украинские войска за 20 минут обстреляли Гольмовский, Михайловку и Озеряновку в ДНР, выпустив 30 снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T21:00

2022-06-13T21:00

2022-06-13T21:00

специальная военная операция на украине

в мире

днр

украина

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Гольмовский, Михайловку и Озеряновку в ДНР, выпустив 30 снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.Отмечается, что по Михайловке выпущено семь снарядов, по Гольмовскому 14 снарядов, а по Озеряновке - девять. Все снаряды калибром 122 миллмиетра.

https://ria.ru/20220613/spetsoperatsiya-1794154908.html

украина

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, днр, украина