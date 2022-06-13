https://ria.ru/20220613/dnr-1795080290.html
В ДНР заявили об уничтожении более 15 человек личного состава противника
В ДНР заявили об уничтожении более 15 человек личного состава противника - РИА Новости, 13.06.2022
В ДНР заявили об уничтожении более 15 человек личного состава противника
Более 15 человек личного состава противника уничтожено за текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и российских... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T20:45
2022-06-13T20:45
2022-06-13T20:45
в мире
авдеевка
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Более 15 человек личного состава противника уничтожено за текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и российских Вооруженных Сил, сообщила народная милиция ДНР.Кроме того, уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 "Град", одна самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", четыре грузовых транспортных средства и один полевой пункт управления беспилотными летательными аппаратами.В районе города Авдеевка было подавлено три огневые точки врага.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
авдеевка
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в мире, авдеевка
В ДНР заявили об уничтожении более 15 человек личного состава противника
В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 15 человек личного состава противника