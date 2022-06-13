https://ria.ru/20220613/dnr-1795066264.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Киевский, Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь ракет из БМ-27 "Ураган" и 11... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T18:40

2022-06-13T18:40

2022-06-13T18:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский, Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь ракет из БМ-27 "Ураган" и 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.31 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский, Ворошиловский и Куйбышевский районы): выпущено восемь ракет из БМ-27 "Ураган" и пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.34 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.39 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

донецк (днр)

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина