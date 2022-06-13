18:40 13.06.2022 (обновлено: 18:55 13.06.2022)
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, выпустив восемь ракет из "Урагана"
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкФрагменты боеприпаса РСЗО "Ураган", взорвавшегося в результате обстрела ВСУ
Фрагменты боеприпаса РСЗО "Ураган", взорвавшегося в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский, Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь ракет из БМ-27 "Ураган" и 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.31 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский, Ворошиловский и Куйбышевский районы): выпущено восемь ракет из БМ-27 "Ураган" и пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.34 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.39 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.