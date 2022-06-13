https://ria.ru/20220613/dnr-1795044164.html
Басурин: мирных жителей ДНР в последнее время погибает больше, чем военных
Басурин: мирных жителей ДНР в последнее время погибает больше, чем военных - РИА Новости, 13.06.2022
Басурин: мирных жителей ДНР в последнее время погибает больше, чем военных
Число погибших мирных жителей Донецкой Народной Республики в последнее время превысило потери среди военных, заявил в понедельник участникам пресс-тура,... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:02
2022-06-13T16:02
2022-06-13T16:02
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
россия
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 13 июн – РИА Новости. Число погибших мирных жителей Донецкой Народной Республики в последнее время превысило потери среди военных, заявил в понедельник участникам пресс-тура, организованного Миноборны РФ, замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Каждый день гражданских погибает больше, чем военных. Это такой парадокс любви Украины к своим жителям. Они ведь до сих пор нас называют ее жителями. Мы, мол, заблудшие овечки, которые поверили пропаганде России и решили жить по другим законам", - сказал он.Как отмечают власти ДНР, украинская армия стала часто открывать огонь по тем районам Донецка, которые раньше не подверглись обстрелам, причем в ход идет тяжелое вооружение, в том числе РСЗО, а также артиллерия производства западных стран. Удары наносятся по мирным объектам.Российские и иностранные журналисты имели возможность ознакомиться с последствиями обстрела школы номер 22 в центре города. По словам ее директора Ольги Рачинской, это произошло 30 мая."Тридцатого мая у нас был обычный учебный день. Дети учились дистанционно, а учителя были на работе в школе. В 10.30 (совпадает с мск) я выходила из учительской - и меня отбросило на косяк двери. Раздались крики, стоны, навстречу мне бежали окровавленные учителя. Я сразу вызвала скорую и начала их успокаивать. <...> Двое работников школы погибли. <...> Десять обратились за медицинской помощью", - рассказала она.Директор отметила, что школа находится в центре Донецка, в Ворошиловском районе, который считался самым безопасным местом. "За восемь лет сюда не прилетело ни одного снаряда", - подчеркнула она.Как сообщила Рачинская, в школе учатся 319 детей и из-за ее удобного расположения сюда приезжают учиться из Макеевки, Енакиево. Школу обещали восстановить."Приезжала делегация из Москвы - "Стройпроект" - и пообещала восстановить школу", - рассказала директор. По ее словам, часть учителей уже выписались из больницы и готовы вернуться к работе.Басурин уточнил, что удар был нанесен РСЗО "Смерч", была выпущена ракета с кассетной частью. "Школа была построена в 1939 году. В 1943 году немцы пытались ее уничтожить - им не удалось. А их наследники попытались это сделать в этом году. Я надеюсь, что с божьей помощью и любовью к этой школе и городу мы вместе восстановим эту школу в том виде, в котором она была. Потому что по-другому нельзя. Это не только для нас, но и для наших детей, которые должны учиться в нормальной школе, в ее историческом здании", - заявил он.Замначальника управления Народной милиции отметил, что рядом со школой нет железнодорожного узла, аэродрома, военного объекта. "Только жилые кварталы. Здесь есть только автостанция, куда приходят автобусы из окрестностей Донецка", - обратил внимание он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), россия, эдуард басурин
Басурин: мирных жителей ДНР в последнее время погибает больше, чем военных
Басурин: число погибших мирных жителей ДНР в последнее время превысило военные потери
ДОНЕЦК, 13 июн – РИА Новости. Число погибших мирных жителей Донецкой Народной Республики в последнее время превысило потери среди военных, заявил в понедельник участникам пресс-тура, организованного Миноборны РФ, замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Каждый день гражданских погибает больше, чем военных. Это такой парадокс любви Украины
к своим жителям. Они ведь до сих пор нас называют ее жителями. Мы, мол, заблудшие овечки, которые поверили пропаганде России
и решили жить по другим законам", - сказал он.
Как отмечают власти ДНР
, украинская армия стала часто открывать огонь по тем районам Донецка
, которые раньше не подверглись обстрелам, причем в ход идет тяжелое вооружение, в том числе РСЗО, а также артиллерия производства западных стран. Удары наносятся по мирным объектам.
Российские и иностранные журналисты имели возможность ознакомиться с последствиями обстрела школы номер 22 в центре города. По словам ее директора Ольги Рачинской, это произошло 30 мая.
"Тридцатого мая у нас был обычный учебный день. Дети учились дистанционно, а учителя были на работе в школе. В 10.30 (совпадает с мск) я выходила из учительской - и меня отбросило на косяк двери. Раздались крики, стоны, навстречу мне бежали окровавленные учителя. Я сразу вызвала скорую и начала их успокаивать. <...> Двое работников школы погибли. <...> Десять обратились за медицинской помощью", - рассказала она.
Директор отметила, что школа находится в центре Донецка, в Ворошиловском районе, который считался самым безопасным местом. "За восемь лет сюда не прилетело ни одного снаряда", - подчеркнула она.
Как сообщила Рачинская, в школе учатся 319 детей и из-за ее удобного расположения сюда приезжают учиться из Макеевки
, Енакиево
. Школу обещали восстановить.
"Приезжала делегация из Москвы
- "Стройпроект" - и пообещала восстановить школу", - рассказала директор. По ее словам, часть учителей уже выписались из больницы и готовы вернуться к работе.
Басурин уточнил, что удар был нанесен РСЗО "Смерч", была выпущена ракета с кассетной частью. "Школа была построена в 1939 году. В 1943 году немцы пытались ее уничтожить - им не удалось. А их наследники попытались это сделать в этом году. Я надеюсь, что с божьей помощью и любовью к этой школе и городу мы вместе восстановим эту школу в том виде, в котором она была. Потому что по-другому нельзя. Это не только для нас, но и для наших детей, которые должны учиться в нормальной школе, в ее историческом здании", - заявил он.
Замначальника управления Народной милиции отметил, что рядом со школой нет железнодорожного узла, аэродрома, военного объекта. "Только жилые кварталы. Здесь есть только автостанция, куда приходят автобусы из окрестностей Донецка", - обратил внимание он.