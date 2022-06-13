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СК завершил расследование по делу украинского военного - РИА Новости, 13.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/dnr-1795024844.html
СК завершил расследование по делу украинского военного
СК завершил расследование по делу украинского военного - РИА Новости, 13.06.2022
СК завершил расследование по делу украинского военного
Следственный комитет России завершил предварительное следствие по делу украинского военного, который отдал приказ о минировании Волновахской центральной... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T13:54
2022-06-13T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
происшествия
владимир путин
россия
украина
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следственный комитет России завершил предварительное следствие по делу украинского военного, который отдал приказ о минировании Волновахской центральной районной больницы и ряда жилых помещений, сообщается в Telegram-канале СК РФ."СК РФ завершил предварительное следствие по уголовному делу в отношении начальника службы сил поддержки войсковой части А-0536 Вооруженных сил Украины майора Романа Приймака. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)... Приймак объявлен в розыск", - говорится в сообщении.По данным СК, Приймак, понимая, что удержать позиции, занимаемые подчиненными военнослужащими в городе Волновахе ДНР не представляется возможным, с 24 февраля по 10 марта отдал приказ произвести минирование Волновахской центральной районной больницы, а также жилых помещений в домах по улице Менделеева."Украинские военнослужащие, несмотря на наличие в больнице медицинского персонала и гражданского населения, используя ручные осколочные гранаты Ф-1, установили на центральном входе в лечебное учреждение 3 растяжки, а на прилегающей к больнице территории – 24 противотанковые мины. Следствием также установлен факт установки нескольких мин-растяжек в квартирах, расположенных в жилом доме", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что в ходе специальной военной операции все вышеперечисленные объекты были разминированы. Кроме того, из подвалов лечебного учреждения были выведены 24 человека"Как рассказали потерпевшие, украинские военнослужащие спустили их в подвал здания и под страхом смерти запретили его покидать. В ходе следствия установлены свидетели, которые рассказали об отдаче Приймаком незаконного приказа, а также сообщили подробности о его исполнении", - добавляется в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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в мире, происшествия, владимир путин, россия, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
13:54 13.06.2022
 
СК завершил расследование по делу украинского военного

СК завершил расследование по делу украинского военного, заминировавшего больницу в ДНР

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудница Следственного комитета России
Сотрудница Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудница Следственного комитета России . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следственный комитет России завершил предварительное следствие по делу украинского военного, который отдал приказ о минировании Волновахской центральной районной больницы и ряда жилых помещений, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"СК РФ завершил предварительное следствие по уголовному делу в отношении начальника службы сил поддержки войсковой части А-0536 Вооруженных сил Украины майора Романа Приймака. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)... Приймак объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
По данным СК, Приймак, понимая, что удержать позиции, занимаемые подчиненными военнослужащими в городе Волновахе ДНР не представляется возможным, с 24 февраля по 10 марта отдал приказ произвести минирование Волновахской центральной районной больницы, а также жилых помещений в домах по улице Менделеева.
"Украинские военнослужащие, несмотря на наличие в больнице медицинского персонала и гражданского населения, используя ручные осколочные гранаты Ф-1, установили на центральном входе в лечебное учреждение 3 растяжки, а на прилегающей к больнице территории – 24 противотанковые мины. Следствием также установлен факт установки нескольких мин-растяжек в квартирах, расположенных в жилом доме", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что в ходе специальной военной операции все вышеперечисленные объекты были разминированы. Кроме того, из подвалов лечебного учреждения были выведены 24 человека
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"Как рассказали потерпевшие, украинские военнослужащие спустили их в подвал здания и под страхом смерти запретили его покидать. В ходе следствия установлены свидетели, которые рассказали об отдаче Приймаком незаконного приказа, а также сообщили подробности о его исполнении", - добавляется в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПроисшествияВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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