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Украинские войска за 117 дней эскалации обстреляли ДНР 4289 раз - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/dnr-1794999774.html
Украинские войска за 117 дней эскалации обстреляли ДНР 4289 раз
Украинские войска за 117 дней эскалации обстреляли ДНР 4289 раз - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска за 117 дней эскалации обстреляли ДНР 4289 раз
Украинские войска 4289 раз обстреляли ДНР за 117 дней эскалации, 168 мирных жителей, среди которых восемь детей, погибли, пострадали 2212 мирных жителя, среди... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T10:56
2022-06-13T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска 4289 раз обстреляли ДНР за 117 дней эскалации, 168 мирных жителей, среди которых восемь детей, погибли, пострадали 2212 мирных жителя, среди которых 134 ребенка, сообщает представительство республики в СЦКК."За 117 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 4289 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 3971", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что за этот период погибли 168 гражданских лиц, в том числе восемь детей. На территориях в границах до начала специальной военной операции РФ ранения различной степени тяжести получили 787 гражданских лиц, среди которых 58 детей. На освобожденных в ходе операции территориях ранения получили 1425 гражданских лиц, в томи числе 76 детей.Всего противником выпущено 37 774 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 63 ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" и 6706 ракет РСЗО БМ-21 "Град".
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, сцкк
10:56 13.06.2022 (обновлено: 11:03 13.06.2022)
 
Украинские войска за 117 дней эскалации обстреляли ДНР 4289 раз

Представительство ДНР: за 117 дней эскалации от обстрелов ВСУ в ДНР погибли 168 человек

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска 4289 раз обстреляли ДНР за 117 дней эскалации, 168 мирных жителей, среди которых восемь детей, погибли, пострадали 2212 мирных жителя, среди которых 134 ребенка, сообщает представительство республики в СЦКК.
"За 117 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 4289 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 3971", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что за этот период погибли 168 гражданских лиц, в том числе восемь детей. На территориях в границах до начала специальной военной операции РФ ранения различной степени тяжести получили 787 гражданских лиц, среди которых 58 детей. На освобожденных в ходе операции территориях ранения получили 1425 гражданских лиц, в томи числе 76 детей.
Всего противником выпущено 37 774 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 63 ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" и 6706 ракет РСЗО БМ-21 "Град".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияСЦКК
 
 
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