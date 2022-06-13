https://ria.ru/20220613/deti-1795050367.html

В СК по Крыму рассказали о поиске детей, которых унесло на матрасе в море

В СК по Крыму рассказали о поиске детей, которых унесло на матрасе в море - РИА Новости, 13.06.2022

В СК по Крыму рассказали о поиске детей, которых унесло на матрасе в море

Поиски двух детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма сутки назад, продолжаются, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T16:41

2022-06-13T16:41

2022-06-13T17:18

происшествия

республика крым

севастополь

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Поиски двух детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма сутки назад, продолжаются, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю Евгения Беликова.Двоих детей - 4-летнего мальчика и 5-летней девочки – унесло на матрасе в открытое море на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения. ЧП случилось днем 12 июня. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).По ее словам, расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

https://ria.ru/20220612/spasenie-1794903434.html

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым, севастополь, следственный комитет россии (ск рф)