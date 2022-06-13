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В СК по Крыму рассказали о поиске детей, которых унесло на матрасе в море - РИА Новости, 13.06.2022
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В СК по Крыму рассказали о поиске детей, которых унесло на матрасе в море
В СК по Крыму рассказали о поиске детей, которых унесло на матрасе в море - РИА Новости, 13.06.2022
В СК по Крыму рассказали о поиске детей, которых унесло на матрасе в море
Поиски двух детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма сутки назад, продолжаются, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:41
2022-06-13T17:18
происшествия
республика крым
севастополь
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Поиски двух детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма сутки назад, продолжаются, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю Евгения Беликова.Двоих детей - 4-летнего мальчика и 5-летней девочки – унесло на матрасе в открытое море на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения. ЧП случилось днем 12 июня. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).По ее словам, расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
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происшествия, республика крым, севастополь, следственный комитет россии (ск рф)
16:41 13.06.2022 (обновлено: 17:18 13.06.2022)
 
В СК по Крыму рассказали о поиске детей, которых унесло на матрасе в море

СК: поиски детей в Крыму, которых унесло на матрасе в море, продолжаются

© Фото : ГУ СУСК РФ по Республике КрымПоиск детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма
Поиск детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© Фото : ГУ СУСК РФ по Республике Крым
Поиск детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Поиски двух детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма сутки назад, продолжаются, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю Евгения Беликова.
Двоих детей - 4-летнего мальчика и 5-летней девочки – унесло на матрасе в открытое море на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения. ЧП случилось днем 12 июня. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
"Дети исчезли более суток назад. Их поиски продолжаются. Детей пока не нашли", - сказала Беликова.
По ее словам, расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
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ПроисшествияРеспублика КрымСевастопольСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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