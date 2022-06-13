https://ria.ru/20220613/deti-1795016653.html

В Крыму двух детей унесло на матрасе в открытое море

В Крыму двух детей унесло на матрасе в открытое море - РИА Новости, 13.06.2022

В Крыму двух детей унесло на матрасе в открытое море

В Сакском районе Крыма двух детей унесло на надувном матрасе в открытое море, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:53

2022-06-13T12:53

2022-06-13T17:23

происшествия

республика крым

сакский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. В Сакском районе Крыма двух детей унесло на надувном матрасе в открытое море, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.По информации ведомства, это произошло накануне днем."В результате порывистого ветра двоих малолетних детей 2016 и 2017 года рождения, находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения", — говорится в релизе.Оперативники ведут поиски детей. Прокуратура организовала проверку и намерена дать оценку исполнению родительских обязанностей.Крымское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. К поискам мальчика и девочки подключились сотрудники МВД, МЧС, отряда "Крым-Спас".В СК отметили, что на пляже нет каких-либо предупреждающих знаков о запрете или ограничении купания. Следователи, среди прочего, дадут правовую оценку и этому обстоятельству.

https://ria.ru/20220612/spasenie-1794903434.html

республика крым

сакский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым, сакский район