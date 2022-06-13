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В Крыму двух детей унесло на матрасе в открытое море - РИА Новости, 13.06.2022
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В Крыму двух детей унесло на матрасе в открытое море
В Крыму двух детей унесло на матрасе в открытое море - РИА Новости, 13.06.2022
В Крыму двух детей унесло на матрасе в открытое море
В Сакском районе Крыма двух детей унесло на надувном матрасе в открытое море, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:53
2022-06-13T17:23
происшествия
республика крым
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. В Сакском районе Крыма двух детей унесло на надувном матрасе в открытое море, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.По информации ведомства, это произошло накануне днем."В результате порывистого ветра двоих малолетних детей 2016 и 2017 года рождения, находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения", — говорится в релизе.Оперативники ведут поиски детей. Прокуратура организовала проверку и намерена дать оценку исполнению родительских обязанностей.Крымское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. К поискам мальчика и девочки подключились сотрудники МВД, МЧС, отряда "Крым-Спас".В СК отметили, что на пляже нет каких-либо предупреждающих знаков о запрете или ограничении купания. Следователи, среди прочего, дадут правовую оценку и этому обстоятельству.
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республика крым
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происшествия, республика крым, сакский район
12:53 13.06.2022 (обновлено: 17:23 13.06.2022)
 
В Крыму двух детей унесло на матрасе в открытое море

Двух детей унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма, ведутся поиски

© Фото : Прокуратура Республики КрымПоиск детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма
Поиск детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© Фото : Прокуратура Республики Крым
Поиск детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. В Сакском районе Крыма двух детей унесло на надувном матрасе в открытое море, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По информации ведомства, это произошло накануне днем.
"В результате порывистого ветра двоих малолетних детей 2016 и 2017 года рождения, находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения", — говорится в релизе.
Оперативники ведут поиски детей. Прокуратура организовала проверку и намерена дать оценку исполнению родительских обязанностей.
Крымское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. К поискам мальчика и девочки подключились сотрудники МВД, МЧС, отряда "Крым-Спас".
В СК отметили, что на пляже нет каких-либо предупреждающих знаков о запрете или ограничении купания. Следователи, среди прочего, дадут правовую оценку и этому обстоятельству.
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ПроисшествияРеспублика КрымСакский район
 
 
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