12:53 13.06.2022 (обновлено: 17:23 13.06.2022)
В Крыму двух детей унесло на матрасе в открытое море
Двух детей унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма, ведутся поиски
© Фото : Прокуратура Республики КрымПоиск детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма
© Фото : Прокуратура Республики Крым
Поиск детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. В Сакском районе Крыма двух детей унесло на надувном матрасе в открытое море, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По информации ведомства, это произошло накануне днем.
"В результате порывистого ветра двоих малолетних детей 2016 и 2017 года рождения, находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения", — говорится в релизе.
Оперативники ведут поиски детей. Прокуратура организовала проверку и намерена дать оценку исполнению родительских обязанностей.
Крымское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. К поискам мальчика и девочки подключились сотрудники МВД, МЧС, отряда "Крым-Спас".
В СК отметили, что на пляже нет каких-либо предупреждающих знаков о запрете или ограничении купания. Следователи, среди прочего, дадут правовую оценку и этому обстоятельству.