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Генсек ЛАГ обвинил Запад в давлении на арабские страны из-за России - РИА Новости, 13.06.2022
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Генсек ЛАГ обвинил Запад в давлении на арабские страны из-за России
Генсек ЛАГ обвинил Запад в давлении на арабские страны из-за России - РИА Новости, 13.06.2022
Генсек ЛАГ обвинил Запад в давлении на арабские страны из-за России
Запад оказывает давление на арабские страны, требуя голосовать против России на фоне российской специальной операции на Украине, заявил генсек Лиги арабских... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T01:44
2022-06-13T01:44
лига арабских государств
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
ахмед абу аль-гейт
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Запад оказывает давление на арабские страны, требуя голосовать против России на фоне российской специальной операции на Украине, заявил генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в интервью египетскому телеканалу Sada el-Balad.По словам Абу аль-Гейта, это давление идет с целью "окружения России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220612/erdogan-1794962659.html
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лига арабских государств, в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ахмед абу аль-гейт
01:44 13.06.2022
 
Генсек ЛАГ обвинил Запад в давлении на арабские страны из-за России

Генсек ЛАГ Абу аль-Гейт: Запад давит на арабские страны, требуя голосовать против России

© РИА Новости / Геннадий МельникГенеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Запад оказывает давление на арабские страны, требуя голосовать против России на фоне российской специальной операции на Украине, заявил генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в интервью египетскому телеканалу Sada el-Balad.
"Западный мир оказывает на нас давление: "Голосуйте вместе с нами. Выступайте против российской позиции. Осуждайте ее", — сказал генсек ЛАГ.
По словам Абу аль-Гейта, это давление идет с целью "окружения России".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Лига арабских государствВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассАхмед Абу аль-Гейт
 
 
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