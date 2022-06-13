https://ria.ru/20220613/davlenie-1794971574.html

Генсек ЛАГ обвинил Запад в давлении на арабские страны из-за России

Генсек ЛАГ обвинил Запад в давлении на арабские страны из-за России - РИА Новости, 13.06.2022

Генсек ЛАГ обвинил Запад в давлении на арабские страны из-за России

Запад оказывает давление на арабские страны, требуя голосовать против России на фоне российской специальной операции на Украине, заявил генсек Лиги арабских... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T01:44

2022-06-13T01:44

2022-06-13T01:44

лига арабских государств

в мире

владимир путин

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украина

донбасс

ахмед абу аль-гейт

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Запад оказывает давление на арабские страны, требуя голосовать против России на фоне российской специальной операции на Украине, заявил генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в интервью египетскому телеканалу Sada el-Balad.По словам Абу аль-Гейта, это давление идет с целью "окружения России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220612/erdogan-1794962659.html

https://ria.ru/20220612/biznes-1794831229.html

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украина

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лига арабских государств, в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ахмед абу аль-гейт