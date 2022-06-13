Генсек ЛАГ обвинил Запад в давлении на арабские страны из-за России
Генсек ЛАГ Абу аль-Гейт: Запад давит на арабские страны, требуя голосовать против России
© РИА Новости / Геннадий МельникГенеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Запад оказывает давление на арабские страны, требуя голосовать против России на фоне российской специальной операции на Украине, заявил генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в интервью египетскому телеканалу Sada el-Balad.
"Западный мир оказывает на нас давление: "Голосуйте вместе с нами. Выступайте против российской позиции. Осуждайте ее", — сказал генсек ЛАГ.
По словам Абу аль-Гейта, это давление идет с целью "окружения России".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.