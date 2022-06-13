https://ria.ru/20220613/dacha-1795001706.html

Как найти полмиллиона рублей без кредитов? Подкаст "Страхи"

Как найти полмиллиона рублей без кредитов? Подкаст "Страхи" - РИА Новости, 13.06.2022

Как найти полмиллиона рублей без кредитов? Подкаст "Страхи"

Егор хотел построить дачу за летний сезон 2022. Для этого он планировал взять кредит, но банки резко повысили ставки по займам. Герой понимает, что брать деньги под высокий процент – не лучшее решение, а занимать у друзей и родственников не хочет. Какие есть возможности быстро найти большую сумму денег без кредитов?

2022-06-13T12:00

2022-06-13T12:00

2022-06-13T11:08

страхи

подкаст

наталья лосева

психология богатства

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Как найти полмиллиона рублей без кредитов? Подкаст "Страхи" Егор хотел построить дачу за летний сезон 2022. Для этого он планировал взять кредит, но банки резко повысили ставки по займам. Герой понимает, что брать деньги под высокий процент - не лучшее решение, а занимать деньги у друзей и родственников не хочет. Какие есть возможности быстро найти большую сумму денег без кредитов? audio/mpeg

Как найти полмиллиона рублей без кредитов? Подкаст "Страхи" Егор хотел построить дачу за летний сезон 2022. Для этого он планировал взять кредит, но банки резко повысили ставки по займам. Герой понимает, что брать деньги под высокий процент - не лучшее решение, а занимать деньги у друзей и родственников не хочет. Какие есть возможности быстро найти большую сумму денег без кредитов? audio/mpeg

Историю героя выпуска Егора разбирают финансовый советник, предприниматель Елена Парий, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, наталья лосева, психология богатства, аудио