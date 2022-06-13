https://ria.ru/20220613/byudzhet-1795058450.html

Переход Франции к военной экономике ускорит распад ЕС, считают в Госдуме

Переход Франции к военной экономике ускорит распад ЕС, считают в Госдуме - РИА Новости, 13.06.2022

Переход Франции к военной экономике ускорит распад ЕС, считают в Госдуме

Странам Европейского союза придется пересмотреть свои бюджеты из-за поставок вооружений Украине, именно такой сигнал дал своим коллегам президент Франции... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T17:44

2022-06-13T17:44

2022-06-13T17:55

специальная военная операция на украине

в мире

россия

евросоюз

украина

донбасс

госдума рф

адальби шхагошев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793013862_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_2c7016ddfe9984b64fe3e6cb216e435c.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Странам Европейского союза придется пересмотреть свои бюджеты из-за поставок вооружений Украине, именно такой сигнал дал своим коллегам президент Франции Эммануэль Макрон, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее Макрон призвал министерство обороны пересмотреть закон о военном программировании на 2019-2025 годы в свете конфликта на Украине."Заявление Макрона противоречит собственной программе как кандидата в президенты. Переход на военную экономику - это сигнал и другим странам ЕС, что им придется восполнять за счет собственных бюджетов потери в своем военном бюджете из-за поставок вооружений Украине", - подчеркнул политик.Как добавил парламентарий, подобный посыл Макрона другим странам ЕС следовать их примеру "может ускорить распад ЕС".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220613/oruzhie-1794992199.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, евросоюз, украина, донбасс, госдума рф, адальби шхагошев