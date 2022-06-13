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Переход Франции к военной экономике ускорит распад ЕС, считают в Госдуме - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/byudzhet-1795058450.html
Переход Франции к военной экономике ускорит распад ЕС, считают в Госдуме
Переход Франции к военной экономике ускорит распад ЕС, считают в Госдуме - РИА Новости, 13.06.2022
Переход Франции к военной экономике ускорит распад ЕС, считают в Госдуме
Странам Европейского союза придется пересмотреть свои бюджеты из-за поставок вооружений Украине, именно такой сигнал дал своим коллегам президент Франции... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T17:44
2022-06-13T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
евросоюз
украина
донбасс
госдума рф
адальби шхагошев
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Странам Европейского союза придется пересмотреть свои бюджеты из-за поставок вооружений Украине, именно такой сигнал дал своим коллегам президент Франции Эммануэль Макрон, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее Макрон призвал министерство обороны пересмотреть закон о военном программировании на 2019-2025 годы в свете конфликта на Украине."Заявление Макрона противоречит собственной программе как кандидата в президенты. Переход на военную экономику - это сигнал и другим странам ЕС, что им придется восполнять за счет собственных бюджетов потери в своем военном бюджете из-за поставок вооружений Украине", - подчеркнул политик.Как добавил парламентарий, подобный посыл Макрона другим странам ЕС следовать их примеру "может ускорить распад ЕС".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220613/oruzhie-1794992199.html
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в мире, россия, евросоюз, украина, донбасс, госдума рф, адальби шхагошев
17:44 13.06.2022 (обновлено: 17:55 13.06.2022)
 
Переход Франции к военной экономике ускорит распад ЕС, считают в Госдуме

Депутат ГД Шхагошев: переход Франции на военную экономику может ускорить распад Евросоюза

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Странам Европейского союза придется пересмотреть свои бюджеты из-за поставок вооружений Украине, именно такой сигнал дал своим коллегам президент Франции Эммануэль Макрон, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее Макрон призвал министерство обороны пересмотреть закон о военном программировании на 2019-2025 годы в свете конфликта на Украине.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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"Заявление Макрона противоречит собственной программе как кандидата в президенты. Переход на военную экономику - это сигнал и другим странам ЕС, что им придется восполнять за счет собственных бюджетов потери в своем военном бюджете из-за поставок вооружений Украине", - подчеркнул политик.
Как добавил парламентарий, подобный посыл Макрона другим странам ЕС следовать их примеру "может ускорить распад ЕС".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЕвросоюзУкраинаДонбассГосдума РФАдальби Шхагошев
 
 
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