Рейтинг@Mail.ru
ЕК обеспокоена британским проектом, нарушающим договор о Brexit - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220613/brexit-1795091547.html
ЕК обеспокоена британским проектом, нарушающим договор о Brexit
ЕК обеспокоена британским проектом, нарушающим договор о Brexit - РИА Новости, 13.06.2022
ЕК обеспокоена британским проектом, нарушающим договор о Brexit
Еврокомиссия (ЕК) с большим беспокойством смотрит на законопроект в Великобритании, нарушающий основные элементы протокола по Северной Ирландии, который был... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T22:39
2022-06-13T22:39
в мире
северная ирландия
лондон
еврокомиссия
евросоюз
европейский суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_af8f04b6d3025b0743c02695b9cb8e46.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) с большим беспокойством смотрит на законопроект в Великобритании, нарушающий основные элементы протокола по Северной Ирландии, который был частью договора о Brexit, говорится в заявлении вице-президента ЕК Мароша Шефчовича.ЕК намерена оценивать этот документ.Британское правительство представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий положения так называемого североирландского протокола в рамках соглашения о Brexit, сообщает телеканал Sky News.Согласно протоколу о Северной Ирландии, регион подчинялся ряду правил Евросоюза, а между Северной Ирландией и остальной частью Британии устанавливалась таможенная граница, чтобы предотвратить появление "черного хода" для товаров на единый рынок ЕС. С помощью подготовленного законопроекта Лондон планирует создать "зеленый канал" для товаров, перемещаемых из Британии в Северную Ирландию, а также изменить налоговые правила и лишить Европейский суд роли единственного арбитра в спорах.
https://ria.ru/20220613/ek-1795087619.html
северная ирландия
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6279d429e13692a1f08a35a5254b2452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северная ирландия, лондон, еврокомиссия, евросоюз, европейский суд
22:39 13.06.2022
 
ЕК обеспокоена британским проектом, нарушающим договор о Brexit

Шефчович: ЕК обеспокоена британским проектом, нарушающим ряд элементов протокола о Brexit

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) с большим беспокойством смотрит на законопроект в Великобритании, нарушающий основные элементы протокола по Северной Ирландии, который был частью договора о Brexit, говорится в заявлении вице-президента ЕК Мароша Шефчовича.
"Мы с серьезной обеспокоенностью принимаем к сведению сегодняшнее решение правительства Великобритании внести на рассмотрение законопроект, нарушающий основные элементы протокола. Односторонние действия подрывают взаимное доверие", - говорится в нем.
ЕК намерена оценивать этот документ.
Британское правительство представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий положения так называемого североирландского протокола в рамках соглашения о Brexit, сообщает телеканал Sky News.
Согласно протоколу о Северной Ирландии, регион подчинялся ряду правил Евросоюза, а между Северной Ирландией и остальной частью Британии устанавливалась таможенная граница, чтобы предотвратить появление "черного хода" для товаров на единый рынок ЕС. С помощью подготовленного законопроекта Лондон планирует создать "зеленый канал" для товаров, перемещаемых из Британии в Северную Ирландию, а также изменить налоговые правила и лишить Европейский суд роли единственного арбитра в спорах.
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 22:00
ЕК может возобновить разбирательство против Британии из-за договора Brexit
 
В миреСеверная ИрландияЛондонЕврокомиссияЕвросоюзЕвропейский суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала