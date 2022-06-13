https://ria.ru/20220613/brexit-1795091547.html

ЕК обеспокоена британским проектом, нарушающим договор о Brexit

ЕК обеспокоена британским проектом, нарушающим договор о Brexit - РИА Новости, 13.06.2022

ЕК обеспокоена британским проектом, нарушающим договор о Brexit

Еврокомиссия (ЕК) с большим беспокойством смотрит на законопроект в Великобритании, нарушающий основные элементы протокола по Северной Ирландии, который был... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T22:39

2022-06-13T22:39

2022-06-13T22:39

в мире

северная ирландия

лондон

еврокомиссия

евросоюз

европейский суд

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) с большим беспокойством смотрит на законопроект в Великобритании, нарушающий основные элементы протокола по Северной Ирландии, который был частью договора о Brexit, говорится в заявлении вице-президента ЕК Мароша Шефчовича.ЕК намерена оценивать этот документ.Британское правительство представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий положения так называемого североирландского протокола в рамках соглашения о Brexit, сообщает телеканал Sky News.Согласно протоколу о Северной Ирландии, регион подчинялся ряду правил Евросоюза, а между Северной Ирландией и остальной частью Британии устанавливалась таможенная граница, чтобы предотвратить появление "черного хода" для товаров на единый рынок ЕС. С помощью подготовленного законопроекта Лондон планирует создать "зеленый канал" для товаров, перемещаемых из Британии в Северную Ирландию, а также изменить налоговые правила и лишить Европейский суд роли единственного арбитра в спорах.

https://ria.ru/20220613/ek-1795087619.html

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Евгения Нефедова

в мире, северная ирландия, лондон, еврокомиссия, евросоюз, европейский суд