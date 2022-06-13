https://ria.ru/20220613/brexit-1795091547.html
ЕК обеспокоена британским проектом, нарушающим договор о Brexit
ЕК обеспокоена британским проектом, нарушающим договор о Brexit - РИА Новости, 13.06.2022
ЕК обеспокоена британским проектом, нарушающим договор о Brexit
Еврокомиссия (ЕК) с большим беспокойством смотрит на законопроект в Великобритании, нарушающий основные элементы протокола по Северной Ирландии, который был... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T22:39
2022-06-13T22:39
2022-06-13T22:39
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) с большим беспокойством смотрит на законопроект в Великобритании, нарушающий основные элементы протокола по Северной Ирландии, который был частью договора о Brexit, говорится в заявлении вице-президента ЕК Мароша Шефчовича.ЕК намерена оценивать этот документ.Британское правительство представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий положения так называемого североирландского протокола в рамках соглашения о Brexit, сообщает телеканал Sky News.Согласно протоколу о Северной Ирландии, регион подчинялся ряду правил Евросоюза, а между Северной Ирландией и остальной частью Британии устанавливалась таможенная граница, чтобы предотвратить появление "черного хода" для товаров на единый рынок ЕС. С помощью подготовленного законопроекта Лондон планирует создать "зеленый канал" для товаров, перемещаемых из Британии в Северную Ирландию, а также изменить налоговые правила и лишить Европейский суд роли единственного арбитра в спорах.
https://ria.ru/20220613/ek-1795087619.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северная ирландия, лондон, еврокомиссия, евросоюз, европейский суд
ЕК обеспокоена британским проектом, нарушающим договор о Brexit
Шефчович: ЕК обеспокоена британским проектом, нарушающим ряд элементов протокола о Brexit
БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) с большим беспокойством смотрит на законопроект в Великобритании, нарушающий основные элементы протокола по Северной Ирландии, который был частью договора о Brexit, говорится в заявлении вице-президента ЕК Мароша Шефчовича.
"Мы с серьезной обеспокоенностью принимаем к сведению сегодняшнее решение правительства Великобритании внести на рассмотрение законопроект, нарушающий основные элементы протокола. Односторонние действия подрывают взаимное доверие", - говорится в нем.
ЕК намерена оценивать этот документ.
Британское правительство представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий положения так называемого североирландского протокола в рамках соглашения о Brexit, сообщает телеканал Sky News.
Согласно протоколу о Северной Ирландии, регион подчинялся ряду правил Евросоюза, а между Северной Ирландией и остальной частью Британии устанавливалась таможенная граница, чтобы предотвратить появление "черного хода" для товаров на единый рынок ЕС. С помощью подготовленного законопроекта Лондон планирует создать "зеленый канал" для товаров, перемещаемых из Британии в Северную Ирландию, а также изменить налоговые правила и лишить Европейский суд роли единственного арбитра в спорах.