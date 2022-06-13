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Акционером "Боржоми" станет правительство Грузии - РИА Новости, 13.06.2022
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Акционером "Боржоми" станет правительство Грузии
Акционером "Боржоми" станет правительство Грузии - РИА Новости, 13.06.2022
Акционером "Боржоми" станет правительство Грузии
Переговоры между компанией по розливу минеральной воды "Боржоми" и правительством Грузии успешно завершены, государство станет ее акционером и совладельцем, а... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:43
2022-06-13T16:43
в мире
михаил фридман
грузия
великобритания
украина
альфа-групп
ids borjomi international
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ТБИЛИСИ, 13 июн - РИА Новости. Переговоры между компанией по розливу минеральной воды "Боржоми" и правительством Грузии успешно завершены, государство станет ее акционером и совладельцем, а проблемы с бастующими сотрудниками заводов будут решены, заявил премьер Ираклий Гарибашвили на правительственном заседании."Хочу сообщить вам, что сегодня мы успешно завершили переговоры с акционерами "Боржоми". Наше государство, правительство Грузии станет акционером той группы, которая является владельцем заводов "Боржоми". Нам будут безвозмездно переданы акции и после этого наше государство станет совладельцем заводов "Боржоми" - нашего национального достояния и гордости. Все проблемы, которые были как в направлении управлении сотрудниками, а так же в оперировании, функционировании, будут сняты", - заявил премьер.По его словам, грузинские власти согласовали данный вопрос с международными партнерами, провели консультации в Великобритании. Гарибашвили добавил, что сделка была оформлена при полном соответствии с международными правовыми нормами."Поздравляю каждого сотрудника. Известно, что десятки сотрудников считают, что администрация повела себя нечестно. Были уволены 50 сотрудников... мы решим все проблемы", - добавил глава правительства.Сотрудники компании с 31 мая проводят забастовку с требованием улучшения условий труда, ранее они заблокировали входы в оба завода, утверждая, что администрация компании начала нанимать новых сотрудников. До этого "Объединение профсоюзов Грузии" сообщило, что с 31 мая стартует бессрочная забастовка сотрудников компании. Они требуют возвращения на прежние рабочие места 50 незаконно, по их мнению, уволенных коллег, начисления заработной платы, возвращения к прежним условиям труда, увеличения заработной платы на 25%, исключения шантажа, угроз и принуждения путем увольнения и привлечения к ответственности людей, а также заключения коллективного договора. В забастовке участвуют 800 сотрудников обоих заводов.Компания "Боржоми" с 29 апреля временно приостановила производство на обоих заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Российская "Альфа-Групп" владеет 60% компании IDS Borjomi с 2013 года. Основатель группы Михаил Фридман находится под западными санкциями, 40% IDS Borjomi принадлежат миноритарным акционерам. IDS Borjomi International 19 мая сообщила, что готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций фирмы IDS Borjomi Georgia, владеющей заводами "Боржоми" по розливу минеральной воды. Переговоры по передаче акций ведутся до сих пор.
https://ria.ru/20220611/granitsa-1794804433.html
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в мире, михаил фридман, грузия, великобритания, украина, альфа-групп, ids borjomi international
16:43 13.06.2022
 
Акционером "Боржоми" станет правительство Грузии

Премьер Ираклий Гарибашвили: акционером "Боржоми" станет правительство Грузии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинеральная вода "Боржоми" на полке супермаркета
Минеральная вода Боржоми на полке супермаркета - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Минеральная вода "Боржоми" на полке супермаркета. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 13 июн - РИА Новости. Переговоры между компанией по розливу минеральной воды "Боржоми" и правительством Грузии успешно завершены, государство станет ее акционером и совладельцем, а проблемы с бастующими сотрудниками заводов будут решены, заявил премьер Ираклий Гарибашвили на правительственном заседании.
"Хочу сообщить вам, что сегодня мы успешно завершили переговоры с акционерами "Боржоми". Наше государство, правительство Грузии станет акционером той группы, которая является владельцем заводов "Боржоми". Нам будут безвозмездно переданы акции и после этого наше государство станет совладельцем заводов "Боржоми" - нашего национального достояния и гордости. Все проблемы, которые были как в направлении управлении сотрудниками, а так же в оперировании, функционировании, будут сняты", - заявил премьер.
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По его словам, грузинские власти согласовали данный вопрос с международными партнерами, провели консультации в Великобритании. Гарибашвили добавил, что сделка была оформлена при полном соответствии с международными правовыми нормами.
"Поздравляю каждого сотрудника. Известно, что десятки сотрудников считают, что администрация повела себя нечестно. Были уволены 50 сотрудников... мы решим все проблемы", - добавил глава правительства.
Сотрудники компании с 31 мая проводят забастовку с требованием улучшения условий труда, ранее они заблокировали входы в оба завода, утверждая, что администрация компании начала нанимать новых сотрудников. До этого "Объединение профсоюзов Грузии" сообщило, что с 31 мая стартует бессрочная забастовка сотрудников компании. Они требуют возвращения на прежние рабочие места 50 незаконно, по их мнению, уволенных коллег, начисления заработной платы, возвращения к прежним условиям труда, увеличения заработной платы на 25%, исключения шантажа, угроз и принуждения путем увольнения и привлечения к ответственности людей, а также заключения коллективного договора. В забастовке участвуют 800 сотрудников обоих заводов.
Компания "Боржоми" с 29 апреля временно приостановила производство на обоих заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Российская "Альфа-Групп" владеет 60% компании IDS Borjomi с 2013 года. Основатель группы Михаил Фридман находится под западными санкциями, 40% IDS Borjomi принадлежат миноритарным акционерам. IDS Borjomi International 19 мая сообщила, что готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций фирмы IDS Borjomi Georgia, владеющей заводами "Боржоми" по розливу минеральной воды. Переговоры по передаче акций ведутся до сих пор.
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В миреМихаил ФридманГрузияВеликобританияУкраинаАльфа-ГруппIDS Borjomi International
 
 
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